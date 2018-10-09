車太鉉婚後太雜唸 太座狠遞離婚協議書

2018年10月09日 21:49 時報周刊 張毓琪

由車太鉉、裴斗娜主演的最新韓劇《最完美的離婚》昨(8)在韓首播，細膩描述一對個性南轅北轍的平凡夫妻，在柴米油鹽醬醋茶的日常生活中，不斷上演大大小小的衝突，真實的情節貼近一般民眾的生活，引發許多共鳴，一開播就衝上當日收視第二名，僅次於上周開播的《狐狸新娘星》。

車太鉉婚後三年怨念大爆發，變成嘮叨的中年大叔，對於老婆裴斗娜所有行為都看不順眼，跟手機不斷抱怨他不完美的婚姻，瘋狂碎念的樣子令網友爆笑：「車太鉉到底台詞多少啊！ＸＤ一直在抱怨！」而裴斗娜雖然有心挽回婚姻，已經瀕臨崩潰邊緣的車太鉉卻無法領會，還對刻意打扮的她冷言冷語的丟下一句評語：「很嚇人。」讓裴斗娜徹底心灰意冷，鐵了心離婚。

裴斗娜在《最完美的離婚》中飾演個性大喇喇的姜輝路，生活沒什麼條理，老是沒關紗窗、打翻水杯、刷牙刷到一半睡著、把髒水滴到地毯上；車太鉉飾演從事保全工作的趙碩武，個性頑固、挑剔敏感、有潔癖，喜歡獨處，老婆姜輝路的「大喇喇」與亂七八糟的生活習慣常令他崩潰，工作上還得處理許多客戶不合理的要求與脾氣，甚至被潑熱咖啡也不能吭聲，婚姻與工作上的不順遂讓他忍不住狂嘆氣，懷疑自己是否結錯了婚。對於個性不合另一半，工作與生活上的無奈，兩人的處境令觀眾直呼心疼：「好可憐！」寫實的劇情也讓該劇開播後就登上韓國即時熱搜的冠軍。

在某次工作中，車太鉉遇上大學時代的女友李伊，李伊優雅沈穩的模樣，似乎令正為婚姻所苦的車太鉉找到一絲救贖，兩人陷入過往回憶，相約吃飯喝酒。同時間太座裴斗娜在家裡，外頭天氣雷雨交加，還碰上陌生人闖入，讓她相當害怕。最後裴斗娜遞給車太鉉離婚協議書，淡然一笑說：「我不需要你了。感覺好輕鬆。」笑中帶苦的精湛演技也讓網友讚：「有人示範了什麼叫做比哭還要痛的笑。」《最完美的離婚》KKTV 10/9(二)起全台獨家首播，每周二、三10點更新；MOD 龍華影劇台 354頻道 11/23起全台電視首播。

(時報周刊)