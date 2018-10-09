M113接班人 美軍將量產AMPV裝甲車

2018年10月09日 22:04 中時電子報 江飛宇

美國陸軍可能將在未來6週內決定量產AMPV裝甲車，將全面取代使用超過40年的M113。

即時防衛新聞(breaking defense)報導，AMPV是多用途裝甲車(Armored Multi-Purpose Vehicle)的簡稱，由BAE 系統(BAE Systems)所設計製造，它在測評中表現良好，很可能是未來美軍最常見的裝甲車之一。它沒有什麼創新的技術，大多都沿用M2 布萊德雷戰鬥車(Bradley IFV），包括車體、發動機、變速箱都是一樣的，因此也被稱為「沒有砲塔的布萊德雷」。

40多年來，最常見的裝甲車是M113，它以廉價、容易製作，而且改裝彈性大而出名，但是已經過時許久，未來將接班給AMPV，它也將與M113一樣，會有5種角色，包括運輸、救護車、迫擊砲和移動指揮所。

依照表定程序，美國陸軍在11月14日之前會決定哪一種裝甲車獲選，雖然測評主任麥克．米爾納(Mike Milner)沒有確定就是BAE的AMPV入選，但是他帶玄機說「我沒有看到有什麼阻礙」。

AMPV曾遇到了一些可靠性問題，有7輛原型車出現燃油洩漏的毛病，但米爾納表示，BAE公司非常快就回應這些問題，並且全部都已經修復。

美國陸軍計劃總共購買2897輛，這個數字就是目前還在使用中的M113數量，但是還有數百個支援部隊也會用到，因此最終AMPV的生產量一定遠比這個數字更高。

(中時電子報)