最強企劃！募資1200萬吸引好萊塢3億重金 打造「戰狗版」大黃蜂

《機器戰犬》比賽失意的越野重機少年邁爾斯，在沙漠中發現並救出受傷的艾克索。（傳影提供）

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好萊塢電影《機器戰犬》講述AI智慧戰犬「艾克索A-X-L 」不只搭載先進武力，更讓它具備溝通學習的能力，然而艾克索卻從實驗室脫逃，精密戰犬的爭奪戰即將引爆全球！「艾克索」富含想像力的設計並非憑空捏造，導演奧利佛戴利多方參考現實中美軍製作的戰爭機器狗，看著實驗影片他沈重表示：「當你對這麼強大又危險的東西有責任時，你該如何選擇對的事情？

奧利福表示：「《機器戰犬》就是關於做出正確選擇的故事。」希望透過電影的力量讓觀眾反思：當這樣強大的力量失去控制時，人類最好的朋友也能成為最致命的武器。片中艾克索A-X-L擁有的強大軍火與高智慧就像《大英雄天團》中的療癒小幫手「杯麵」，不只和主角並肩對抗無人機掃射，更在關鍵時刻神助攻，幫魯蛇男主角撩妹，成功擄獲嘻哈小天后貝姬G！

戰犬艾克索不只忠心護主，還擅作主張幫窮爆的男主角「偷錢！」最強科技智慧，只要靠頭上的鏡頭掃描就可以駭入所有機械裝置取得密碼，提款機根本不是對手！為了幫男主角撩妹，還偷駭入貝姬G的手機取得她最愛的浪漫歌單，一個動作神助攻讓魯蛇也能女友get。

不同於以往好萊塢製片模式，導演奧利佛戴利本業原是製作高端醫療模擬動畫，當初只憑概念圖就在線上集資平台獲得近一千兩百萬台幣資金！奧利佛以這筆錢製作了《機器戰犬》的七分鐘前導短片，為電影籌措拍攝資金，超乎想像的科幻風格與高品質製作規格在美國網友間瘋傳，進而讓許多頂尖製片不惜高價競標，最後由《黑暗騎士》金牌編劇成功搶佔，將製作成本上拉至至少3億台幣，刺激劇情加上震撼特效，許多影迷看完直呼：「超熱血！簡直就是戰狗版《大黃蜂》！」該片12日上映。

(中時 )

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