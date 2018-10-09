前菜端龍蝦 這家鐵板燒搶攻新竹美食版圖

享廚鐵板燒以海鮮為主，嚴選各地海鮮食材。（莊旻靜攝）

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業者推出的799精緻套餐，前菜即端出加勒比海龍蝦身，配上升食等級的北海道干貝。（莊旻靜攝）
享廚鐵板燒以海鮮為主，不過也有肉類主食，滿足各類型饕客的需求。（莊旻靜攝）

為了圓夢，家中經營海鮮盤商的黃一君，頂著清華大學碩士生、高科技產業主管的光環，投身進入餐飲業，以799元套餐價格，端出加勒比海龍蝦身、生食等級的北海道干貝作為前菜，搶攻大新竹地區鐵板燒的市場。

黃一君在竹北市開設享廚鐵板燒，她家中為海鮮大盤商，除了傳統銷售，也經營網路客群，她為了圓夢，蒐羅來自各國食材，找來五星級飯店主廚陳佳隆，以各式海鮮為主，在竹北市開設享廚鐵板燒。

鐵板燒套餐多元，目前799元精緻套餐，前菜即端出加勒比海龍蝦身，配上升食等級的北海道干貝，為了響應國慶假期，10月10日當天現場來電前15顧客，該精緻套餐僅需500元。

黃一君也說，不少人認為活跳跳的海鮮才是新鮮，不過現在遠洋漁船多有急速冷凍設備，保有海鮮原有的滋味，該店所採用海鮮，都是上桌前才解凍，讓顧客能吃到美味的料理。該店提供的海鮮盤光龍蝦就分為阿拉伯龍蝦、加勒比海龍蝦，還有日本廣島牡蠣等，黃一君說，「絕對是嚴選各地食材」。

除了美食用心，業者也將採取生活主題經營餐廳，期望讓前往享廚用餐的民眾，都能如在自家廚房般的自在，享受美食及空間。

(中時 )

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