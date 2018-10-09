佳冬首座咖啡休閒農場因「謊言」而生　7旬阿嬤手沖咖啡卻真心不騙

2018年10月09日 22:11 中時 謝佳潾

佳冬人賴金郎（右）攜7旬母親（左）到社大上課學烘焙、沖咖啡，還一起打造咖啡休閒農場，他自嘲不喝咖啡的倆母子是為「圓謊」而擁有不一樣的人生。（謝佳潾攝）

佳冬人賴金郎（右）攜7旬母親（左）到社大上課學烘焙、沖咖啡，還一起打造咖啡休閒農場，他自嘲不喝咖啡的倆母子是為「圓謊」而擁有不一樣的人生。（謝佳潾攝）

佳冬人賴金郎（右）攜7旬母親（左）到社大上課學烘焙、沖咖啡，還一起打造咖啡休閒農場，他自嘲不喝咖啡的倆母子是為「圓謊」而擁有不一樣的人生。（謝佳潾攝）

佳冬人賴金郎原是科技業主管，12年前因父親肝癌離世而意外接觸咖啡，而後不僅攜7旬母親到社大上課學烘焙、沖咖啡，3年前還一起打造咖啡休閒農場，並成了遠近馳名的教育兼觀光據點，他自嘲不喝咖啡的倆母子是為「圓謊」而擁有不一樣的人生。

賴金郎指出，父親是種蓮霧、香蕉的農夫，因長年噴農藥不戴口罩而患上肝癌，12年前離世後他便決定砍掉所有農作改種有機作物，但卻毫無概念，而眼見荒園令母親擔心，便隨口脫出「要種咖啡」，沒想到原是謊言的緩兵之計，最後竟成真。

賴金郎說，當時為安撫母親，特地跑到杉林溪買咖啡苗種回來試種，而隔年竟真的開花結果，事已至此，便帶著母親一起到社大上課學咖啡，而後不僅愈學愈有興趣，甚至還自製脫皮機、脫殼機、子皮分離機、烘焙機等8台機器，改善咖啡豆的製程。

「咖啡豆也是粒粒皆辛苦！」他說，一杯好咖啡除要有好的沖泡技術外，咖啡豆的本質也要好，所以咖啡豆從採到烘焙的過程非常重要，步步都要講究。3年前，他正式退休後，在母親的支持下一起打造咖啡休閒農場，他笑稱，74歲的媽媽沒沖咖啡給人喝，很不習慣。

他強調，咖啡休閒農場的教育意義大過觀光，4分多的咖啡園種的不僅是咖啡，更是佳冬對六級產業的願景，盼藉此帶動家鄉各產業的發展。

(中時 )