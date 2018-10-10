羽球》戴資穎11日遠赴歐洲 下周丹麥賽挑戰10萬積分

世界球后戴資穎將前往歐洲，下周丹麥賽如能奪冠，世界積分將超越10萬分。(陳怡誠攝／資料照)

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中時電子報

世界羽球球后戴資穎，上周在超級300系列賽的台北公開賽奪下冠軍，這是她生涯第3次在台北封后，預計周四飛往歐洲參加丹麥賽與法國賽，目標鎖定超越10萬積分，進一步穩固球后地位。

根據世界羽球總會(BWF)的積分計算，是採取選手過去52周積分最高的10場比賽，台北公開賽是屬於超級300系列賽，即使奪冠積分也只有7000分，無法為戴資穎提升到世界積分。

目前戴資穎最佳10場積分比賽分別是去年法國公開賽、香港公開賽、今年的印尼超級賽、全英公開賽、亞錦賽、優霸盃、馬來西亞公開賽、印尼公開賽、亞運會，以上9場比賽都獲得冠軍積分，每場比賽都至少有9200分以上的積分，第十場積分是今年3月的馬來西亞超級賽7800分，總積分為98317分，領先日本好手山口茜13174分。

丹麥賽的冠軍積分為11000分，如果戴資穎下周能順利摘冠，就能取代馬來西亞超級賽的7800分，總積分就能一舉突破10萬分，來到101517分，攀上新巔峰。

丹麥賽籤表也已出爐，頭號種子戴資穎首輪將迎戰目前世界排名13的日本選手高橋沙也加，雙方生涯5次交手，戴資穎全勝，次輪有可能碰到大陸選手高昉潔，兩人在9月的中國公開賽對戰過，當時戴資穎吞下敗仗，這次有機會復仇。

至於23-28日的法國公開賽，今年主辦單位將賽事提升到超級750系列，冠軍可獲得11000分，戴資穎去年奪冠拿到9200分，今年背負著保分壓力。

(中時電子報)

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