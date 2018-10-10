女大生差點被教授「硬上」她求償70萬法院卻打臉

2018年10月10日 00:01 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

基隆市有1名女大生控遭到同校男教授上下其手，還差點被霸王硬上弓，事後女大生出現自殺念頭，就醫治療長達一年時間，校方性平會認定教授只有「逾越師生分際」，無性騷擾情事，而女大生訴請貞操權等損害求償70萬元，被法院駁回。

判決書內說，女大生指稱因男教授請託買房子，兩人在網路SKYPE討論才開始熱絡，但教授常不顧師生間的尺度屢開黃腔，女大生顧及學業及師生情誼，多以婉言迴避此類話題。

女大生說，2015年4月間，教授表示心情不好想喝酒，兩人在女大生的練琴房聊天直到了深夜，教授說，我倆是師生關係就無法交往，還催促女大生快點畢業，也允諾不擇手段協助她順利畢業。女大生說當時有明確表達不接受師生戀，但教授卻對她毛手毛腳，自誇稱性能力很強，等淫穢語句。試圖脫她的長褲，她不斷哀求，教授才停手。學校性平會調查時，教授辯稱，兩人因校外友人介紹而成為朋友，且彼此年齡相近且都是單身，才會要想跟她進一步發展，但沒有對女大生有何性騷擾舉動，性平會最後認定教授僅「逾越師生分際」，而無性騷擾情事。

女大生稱，事後自己內心莫名羞愧與痛苦，身心受創，畏懼與男性正常往來，出現失眠、焦慮、憂鬱及自殺意念等症狀，並接受心理治療長達一年，請求賠償70萬元並登報道歉。但法院認為請求沒有理由，予以駁回，全案仍可上訴。

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(中時電子報)