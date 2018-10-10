吃起司防失智？醫師：最強抗失智冠軍起司就是它

吃起司防失智？醫師：最強抗失智冠軍起司就是它(圖/達志影像)

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中時電子報

台灣失智人口年年攀升，根據衛福部資料顯示，65歲以上的老人每12個就有1人失智，80歲以上每5人就有1位失智患者，那該怎麼提早預防失智？日本失智症專業醫師榎本睦郎指出「起司」乳清中的胜肽，能有效改善認知功能，預防失智。

早安健康報導，榎本睦郎在節目上分析，失智症就是腦部海馬迴中「β-類澱粉蛋白」增加，使得毒素在大腦堆積而引發。東京大學農學生命科學研究小組曾發表，「卡芒貝爾乾酪」（Camembert）所含的2種成分：油酸酰胺、脫氫麥角甾醇，可以抑制「β-類澱粉蛋白」生成，因此榎本睦郎醫師將起司譽為「預防失智最強食物」。

東京大學研究所農學生命科學研究科獸醫病理學研究室，於2018年9月發表新研究，更進一步發現起司中的乳清含有改善認知功能的「胜肽（peptide）」，有助於增加神經傳導物質「多巴胺（dopamine）」，只要多巴胺足夠，就能達到預防失智的效果，就算是短時間攝取，也可以預防老化造成的認知功能退化。而胜肽含量最多的冠軍起司為「斯蒂爾頓」起司，胜肽含量有0.27μmol／kg。

各類起司及其胜肽含量列表

瑪斯卡邦乳酪(Mascarpone) ：未達最低檢測標準

切達起司：未達最低檢測標準

豪達起司（Gouda）：未達最低檢測標準

菲達起司(feta)：0.02 μmol／kg

羅克福乾酪（法語：le Roquefort）: 0.09μmol／kg

佛姆·德·阿姆博特起司（法：Fourme d'Ambert）：0.12μmol／kg

布利起司（法：Brie）：0.16μmol／kg

卡芒貝爾乾酪（Camembert）：0.09μmol／kg

斯蒂爾頓 (英：Stilton cheese)：0.27μmol／kg

加工乳酪（processed cheese）：0.04μmol／kg～0.06μmol／kg

(中時電子報)

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