非得2025廢核 王明鉅：當環評毀了環評 真的勝利了？

非得2025廢核 王明鉅：當環評毀了環評 真的勝利了？（資料照）

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中時電子報

中油觀塘工業港與第三天然氣接收站的環差分析，昨天以十人出席七比二的票數通過，讓環團痛批是環團史上最黑暗的一天，台大醫院前副院長王明鉅於臉書上發表看法，第三天然氣接收站非蓋不可，與執政黨錯誤的2025廢止核能發電政策有關。

王明鉅臉書評論，「當環評毀了環評，勝利帶來的也不是勝利！」他指出，環評通過了，第三天然氣接收站與工業港，可以動工興建了。執政黨看來是以7比二的結果勝利了，但真的勝利了嗎？

王明鉅認為，環境影響評估，是經濟發展、地區開發與環境保護，在各自提出觀點與執行作法之後，由對於環境保護的各領域的專家、學者們，從各自的專業領域中給予意見，希望能找到既能保護環境又能達成開發目標的適當方式。所以環評委員與環評大會，當然必須讓開發與環保兩方，都相信環評大會與委員們，尋求一個兼顧開發與環保需求的衡平解決方案。

令王明鉅感到遺憾的是，執政黨為了推動2025廢除核電的「政治信仰」，但因為這個案子在今年幾次環評相關會議上都沒有獲得支持，擔心環評作業再這麼拖下去，2022年北部地區，即使大潭電廠的8號與9號機如期上線，也會因為沒有天然氣來發電，無法補足核二廠兩部機組197萬瓩除役之後的電力缺口。

王明鉅說，但是作為環保署上級的行政院長說話了，只要在今年9月底前通過，時間上還來得及，如此2025年推動非核家園，燃氣配比達50％就不會跳票。當行政院長已經說了那番話後，環評大會本來不出席的部會次長全部到齊，甚至連委員們不想出席造成流會的時候，環保署也可以把兩個月一次的環評大會改成一個星期開好幾次。王明鉅說，「所有的環評委員以及不是委員的許多人都知道，會議日程為什麼要這麼安排的目的，其實根本不必開會就已經知道會有什麼決議」。

這讓他感嘆，本來應該有最高公信力的環評大會與環評委員們，就再也不可能被開發與環保雙方信賴，當環境影響評估委員與大會不再被信賴的時候。環評大會原先被設計來解決與調和各方衝突與利益的目的，就再也不可能達成。

王明鉅說，環評不會只有這一次，而2025廢除核電的「政治信仰」與「政治操作」之下，使之2025年也一定要上線，要運轉發電的協和電廠，還需要再作任何環境影響評估嗎？王明鉅諷刺，「任何環評大會的結論，在2025廢除核電的「政治信仰」之前，在沒開會之前就已經作好結論了，哪裡還會有任何討論的空間呢？」這讓王明鉅感嘆，「通過環評，不會也不能解決問題，因為，沒人相信的環評不是環評」。

(中時電子報)

文章來源：王明鉅 臉書

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