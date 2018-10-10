成功化身！梅根心中女神 竟然是她

2018年10月10日 01:30 中時電子報 楊幼蘭

伊凡卡展示珠寶系列

薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根獨立自主，聰慧，活潑而富親和力，對許多年輕女性來說，是強有力的典範。

然而，王室傳記作家莫頓（Andrew Morton）在《梅根︰好萊塢王妃》（Meghan: A Hollywood Princess）一書中透露，這位女性心目中的偶像，也有她崇拜的對象，那就是美國總統川普的大女兒伊凡卡。

據英國《快報》（Express）報導，莫頓在書中寫道，早在川普出馬參選美國總統前，擁有個人珠寶與服飾品牌，兼顧家庭與事業的伊凡卡就是梅根心目中的女神之一。

當伊凡卡同意，為梅根的生活風格部落格「Tig Talk」填寫簡單的問卷時，她真是驚喜極了。而更令她興奮的，就是伊凡卡邀她下次到紐約時一起吃飯喝喝小酒。

當時梅根在這如今已停刊的部落格上寫道，伊凡卡似乎有「成功祕方」。她寫道，「別讓我開始瀏覽她的珠寶系列──深夜我舒服地窩在床上，拿著一杯葡萄酒，在電腦上『逛街』，渴望地凝視那些美麗的設計。」

此外，梅根寫道，她還有鞋子、家用品、服飾，甚至童裝系列，而這對身為以子女為傲的媽媽來說，的確是個明智的選擇。「當我們一起喝酒時，我會確保自己跟著她點酒，因為這女人似乎有成功（與幸福）的祕方。」

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(中時電子報)