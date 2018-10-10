陳水扁大踩紅線 朱學恒酸：只差沒有參加鐵人三項

前總統陳水扁(左)，民進黨台北市長參選人姚文智(中)。（圖／本報資料照，劉宥廷攝）

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中時電子報
/綜合報導
前總統陳水扁20日下午邀集中部地區「一邊一國連線」的成員，在彰化縣舉行座談會。（台中市議會民進黨團總召李天生提供）

前總統陳水扁獲准保外就醫，但為避免陳水扁透過保外就醫機會參與政治場合，中監祭出許多規定限制。但陳水扁一再踩踏中監紅線，除接受日本媒體專訪，批評蔡政府兩岸政策外，近日又對年底選舉指指點點。對此，宅神朱學恒在臉書酸陳水扁「只差沒有參加鐵人三項」，質問「法務部可不可以講清楚保外就醫到底有什麼不能做的好了」。

對陳水扁頻頻以「擦邊球」挑戰中監執法底線，民進黨政府不願正視問題，顧左右而言他。以陳水扁接受日媒《產經新聞》專訪為例，媒體問陳水扁是否要逼蔡英文總統特赦，民進黨推說這是「假設性問題沒有評論」；中監也一樣機械式回答「無法回答假設性問題。」如今，陳水扁預告10月28日赴兒子陳致中「高雄市前鎮、小港競選總部成立晚會」站台，並先表示，「有被抓回去的打算」。

朱學恒看著陳水扁「可以當姚文顧問、可以當其邁總召、可以幫致中助選、可以受媒體訪問」趴趴走都沒事，只能酸阿扁「只差沒有參加鐵人三項」，並再次質問「法務部可不可以講清楚保外就醫到底有什麼不能做的好了，這樣比較快嘛。」

不過，網友留言表示就不客氣了，有人說「就只有不能關回去，剩下都能作喔！」、「感謝民進黨讓我們見識到全面掌控政治權力可以多麼囂張」、「就只有不能關回去，剩下都能作喔！」、「不能讓阿扁不高興，否則把民進洞所有黑事都抖出來」。

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

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