越南版《延禧》主角曝光？ 網驚「高貴妃是男的」

2018年10月10日 00:19 中時電子報 施品瑜

清宮劇《延禧攻略》紅遍全亞洲，在大陸熱播期間，越南還偷跑更新至未播出集數，讓網友十分傻眼，現更傳出越南要翻拍該劇，主角試鏡照在網上曝光，造成熱烈討論。

越南媒體《Theanh28》近日在臉書貼出，陸版和越版的《延禧攻略》演員對比照，其中幾位主角的神韻和原版有幾分相似，但也有些角色被網友酸怪怪的，包括「明玉」、「高貴妃」都是討論對象，尤其「高貴妃」更被質疑根本像男的，讓網友全笑翻，雖然翻拍傳聞還不確定，但已成為熱議話題。

(中時電子報)

聶遠和越版男演員有幾分神似。（圖／翻攝自Theanh28臉書）

吳謹言和越版女主角都有水靈大眼。（圖／翻攝自Theanh28臉書）

越版嫻妃的氣場不輸佘詩曼。（圖／翻攝自Theanh28臉書）

許凱和越版傅恆，外表都俊俏有英氣。（圖／翻攝自Theanh28臉書）

陸版富察皇后由秦嵐飾演，越版也找來氣質女星。（圖／翻攝自Theanh28臉書）

爾晴角色對比。（圖／翻攝自Theanh28臉書）

純妃氣場相當。（圖／翻攝自Theanh28臉書）

越版明玉被質疑有點怪。（圖／翻攝自Theanh28臉書）

太監李玉都有胖胖的身型。（圖／翻攝自Theanh28臉書）