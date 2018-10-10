陳水扁想出席國慶 但傳出未收到邀請函

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中時電子報

國慶大典今（10）日舉辦，目前正保外就醫的前總統陳水扁是否出席，備受外界關注，台中監獄昨（9）日表示，目前尚未收到陳水扁的出席申請，無法評估是否核准。

台中監獄副典獄長李進國接受中央社訪問時表示，依照規定，陳水扁因仍保外就醫，出席公開活動必須事先提出申請，但目前尚未收到相關活動申請，因此無法評估是否核准陳水扁出席。

國慶籌備會秘書長陳宗彥也說，雖然陳水扁已經表示要來參加的意願，「我們在這個部分會與法務部與中監做整體評估」，包括，慶籌會是不是能夠提供相對的醫療因應，這些都會提供給法務部做整體的評估。

至於陳水扁是否收到國慶邀請函？根據《聯合新聞網》報導，陳水扁透過友人回覆表示：「後來不敢再發出席證！」表示籌委會最後沒有寄出席證給他。亦即今年陳水扁表達出席意願，結果沒收到出席證。

陳水扁在2016年也曾表達想出席國慶，但是當時台中監獄認為陳水扁病情仍屬複雜，現場尚無法提供完善特殊醫療與照顧環境，加上現場變數多，已超出治療的必要範圍，而駁回申請；2017年時，陳水扁則是回覆不出席國慶大典。

按當初儘管司法審判程序還未結束，阿扁就在人道為先考量下，被允許「保外就醫」，這一點還是《中國時報》首先倡議，輿論一般也是支持的。如今應回歸基本面，既然當初設了「四不」紅線，阿扁又踩了紅線，法務部就該怎麼做就怎麼做吧！

(中時電子報)

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