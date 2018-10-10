陳昇在這裡開唱 自豪唱贏伍佰

陳昇日前在日本巡演。(新樂園製作提供)

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陳昇日前在日本巡演。(新樂園製作提供)

陳昇上週在東京舉行入行30週年巡迴「華人公寓」演唱會，以一系列金曲會粉絲，他首次在日本巡演，從北海道起跑，不料一路被颱風追著跑，但陳昇打趣笑說：「在日本的國之北境開唱，至少贏了伍佰！」

原本此次規劃還有沖繩場，但因遇到潭美強颱被迫取消，陳昇笑說：「無意冒犯啦，我們對颱風、地震陌生嗎！」但巡演首站北海道九月才歷經強震，1月再度造訪，人潮雖不若往日多但他也驚嘆日本的復原能力。來到札幌第一件事就是帶著團隊大啖海鮮，陳昇感性的回憶十多年前，也曾帶著老爸與阿公等人，在狸小路商店街享用海鮮，這些年來每次來都必定造訪同間餐廳吃海鮮想念家人。

東京場則是選在文青聖地代官山的場地演出，陳昇相當喜愛喜歡代官山的清幽，他旅居日本40多年的阿姨也到場，現場還即興的上台與陳昇對唱日文老歌〈愛你入骨〉，讓他忍不住虧阿姨：「我都不知道你也想當歌手！」

陳昇不忘稱讚日本女粉絲很可愛，直呼要戀愛了，還跟粉絲要電話，現場一陣爆笑；而即興加唱的〈不再讓你孤單〉更是讓現場氣氛嗨爆，陳昇自虧已經沒有分泌睪固酮，「現在都不敢亂說話了，不然以後連日本都不敢來了！」陳昇最後與粉絲相約台北的跨年場見，為首次的日本巡演畫下最完美的句點，他表示：「去年跨年演唱會上，說過會在北海道演唱，而今實現諾言，下一站呢，會考慮俄羅斯的海參崴！」

(中時 )

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