獨／62歲金鐘視帝張晨光健康亮警訊 原因曝光

2018年10月10日 00:26 中時 洪秀瑛

陳瓊美和張晨光敘舊。（友人提供）

張晨光慶生，收到大壽桃和面膜生日禮。（友人提供）

陳美鳳和張晨光交情深厚。（取自臉書）

張晨光幫好友陳瓊美新投資的面膜副業助陣。（友人提供）

張晨光（左）長年在大陸拍戲，與合作過的大陸導演丁黑交情不錯。（取自微博）

金鐘視帝張晨光日前回台過62歲生日，陳美鳳及溫昇豪、楊銘威夫婦等圈內友人幫他慶生，陳美鳳送了他一頂時尚流行棒球帽，大學時期老同學陳瓊美則送他代理的「凍美魔」面膜讓他照顧面子，並邀他擔任形象代言，慶生會上氣氛溫馨歡樂，好友相聚笑聲不斷。

他近來身形略顯削瘦，體重從85公斤掉到82，他說今年送給自己的生日禮是從大陸回台做健檢，報告出爐後，「有脂肪肝，膽固醇指數也超標」，健康突亮警訊，被醫生和老婆下令忌口，他憂心忡忡地說：「年紀愈來愈大，愈過心愈慌。」

他被醫生叮嚀要少油少鹽少甜，「以前聽人家說年老力衰，現在多少能體會這種心情，60歲之後難免擔心體力一天不如一天，主要我愛吃甜食，屬螞蟻的，管不住嘴，真是傷腦筋。」他自嘲「吃貨」，看到美食就禁不住誘惑，老婆常阻止他，並耳提面命：「你要對得起觀眾。」要他不能把自己吃腫，有時他討價還價，和老婆猜拳贏了才能吃一口。

他吃鳳梨酥只吃蛋黃，老婆便提醒他：「你知道那顆蛋黃幾碗飯？」有時偷吃被發現，他也會賴皮不認。前陣子夫妻倆出國度假，老婆不准他吃甜點，他只好嚼口香糖，結果吃著吃著把假牙黏了下來，地陪幫他找了牙醫診所處理，只需3分鐘就黏好，花了1萬2000日幣（約3200台幣），他苦笑：「1分鐘等於1000塊，但也得黏，不然什麼都不能吃。」

他不忘誇老婆手藝好，做一大桌飯菜，但他通常被規定只能吃1碗飯，想吃第2碗，老婆便說「請自重」，雖然不安份，他最後還是乖乖聽話：「這就好像健身一樣，一個人去健身沒動力，忌口的事也是要有人盯。」他感嘆年紀大，有時連要綁鞋帶，彎個腰就覺得累、喘，因此提醒自己不能胖下去，現在每餐只吃6分飽，「不要全部自己吃，要留給別人，我這個年齡如果能把肌肉練出來，是多麼的美好啊」。

(中時 )