高雄》門上有串蕉 原是黃香菽來訪過

2018年10月10日 07:02 中時 劉宥廷

近來許多三民區的民眾會發現家門上多了一串香蕉，看到的人都會心一笑，原來是國民黨議員參選人黃香菽新推出的文宣。(劉宥廷攝)

近來許多三民區的民眾會發現家門上多了一串香蕉，看到的人都會心一笑，原來是國民黨議員參選人黃香菽新推出的文宣；黃表示，每一波文宣都會要求自己，除了要完整闡述政見外，更要讓選民覺得耳目一新、印象深刻，只要親自登門拜訪，沒遇到民眾本人，會留下一串蕉，希望沒有失禮。

4年前三民區選戰爆炸，16名參選人搶攻8席，當時國民黨政壇新秀黃香菽大玩香蕉梗，因「菽」字很多人不會念，乾脆自娛娛人，取綽號為「黃香蕉」，洗腦式行銷為她贏得知名度；這次黃拚連任，再次將香蕉意象帶入文宣品內，也成了搏感情的最佳利器。

黃香菽指出，拜訪不帶禮物，玩笑稱為「兩串蕉」，加上她本來就比較「搞怪」，突發奇想若親自登門拜訪，民眾不在家，為避免失禮也來在門上掛上一串蕉，除了象徵她對每戶民眾的重視外，也可讓民眾深深感受她的用心。

黃說，其實她的選戰早在今年初就已展開，到目前為止她已跟垃圾車在三民區跑了2輪，8月起已在各里展開步行拜訪行程，她這次的競選訴求為「不忘初心，堅持為你」，因為這4年來她每天戰戰兢兢落實服務，信守對選民的承諾。

(中時 )