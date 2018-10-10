韓國瑜直播超夯 洪孟楷預言綠營下一波打壓大動員

2018年10月10日 00:49 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨（9）日晚間與館長陳之漢直播，創下680萬收看熱度，韓國瑜臉書也創下35萬人次收看，讓韓國瑜幕僚也直呼：怎麼這麼多人？好可怕！這種網路聲浪又要把民進黨震跌到地上。國民黨發言人洪孟楷預言：民進黨打壓韓國瑜氣勢，下一波將動員四十個綠委一起打。

洪孟楷在臉書指出，高雄市長參選人韓國瑜與網紅館長合體更是創下同時在線1萬8千人，並且超過百萬的點擊觀看，對於政治人物來說幾乎是破紀錄的里程碑。而從九位綠委開記者會、今日十位綠委磨刀霍霍看來，顯然韓國瑜人氣越打壓越旺，下週會否變成南部民進黨22位加18位不分區共四十位一起圍攻？別忘了，選情是會越打越旺的。

高雄市長選舉，在國民黨韓國瑜不斷拉近與民進黨陳其邁支持度達五五波下，民進黨頻頻發動立委成立後援會防堵韓國瑜崛起。民進黨高雄9位立委突在9月25日一早召開記者會鎖定韓國瑜的母語政策與旗津賭場爭議進行抹黑圍剿；陳其邁又在10月8日與10名高雄市籍立法委員宣布總幹事群，由管碧玲擔任總督導、劉世芳擔任召集人，並積極成立後援會，目標至少成立400個，透過後援會在基層的穿透力、影響力，鞏固基層。以地方「陸軍」組織戰對抗韓國瑜網路「空軍」宣傳戰。

昨日飆捍館長與韓國瑜PK直播受到網友矚目，館長的金剛直播熱度接近700萬，而韓國瑜粉絲團有35萬次瀏覽、1.9萬人留言，如此聲勢震撼民進黨陣營。因此，洪孟楷預言：「民進黨從九位綠委開記者會、今日十位綠委磨刀霍霍看來，...下週會否變成南部民進黨22位加18位不分區共四十位一起圍攻？」

(中時電子報)