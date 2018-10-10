永久陪伴！美甲刺青師陳昭儀把毛寶貝畫上身

美甲師陳昭儀自學微刺青技術，她的愛貓「樂樂」今年病逝，傷心之餘她將樂樂刺在左手腕內側，希望能永遠陪伴她。（潘建志攝）

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美甲師陳昭儀幫一名黃金獵犬主人將過世的毛寶貝刺在右腰部，這是牠平日會枕靠在她身上的位置。（陳昭儀提供）
陳昭儀是著名的「寵物美甲師」，將毛寶貝畫在指甲上，畫工精細又能抓住神韻，作品很受歡迎。（陳昭儀提供）

美甲師陳昭儀已做美甲工作已10多年，常受毛爸毛媽之託將毛小孩身影畫上指甲，是著名的「寵物美甲師」。她也自己學習微刺青技術，進一步將毛寶貝刻在身上；她的愛貓「樂樂」今年病逝，傷心之餘她將樂樂刺在左手腕內側，希望永遠陪伴她。

陳昭儀的爸爸是美術老師，她繼承天份從小喜歡畫畫，學習美甲後決定以此為職業。她也喜歡動物，曾養過貓、狗等寵物，因此認識許多毛爸毛媽，要求將毛寶貝畫在指甲上，因她的畫工精細又能抓住神韻，作品很受歡迎。

她說，寵物美甲並不容易，要一根一根毛都畫出來才有立體感，加上指甲是立體的，必須從左到右、往上往下都得確認角度，非常耗眼力。她將作品PO上網，名聲更加響亮，目前約1/3顧客都指定畫寵物。

不過美甲使用凝膠只能讓毛小孩只有短暫的「保存期」，為了讓毛孩身影能陪伴毛爸毛媽更久，她決定學習微刺青；不過一般刺青師傅不願傳授，她只好用眼睛偷學，無師自通。她說，微刺青刺得比較淺，較不會流血，範圍也較小。

一名黃金獵犬主人因毛寶貝過世，傷心欲絕，決定將愛犬刺在右腰部，這是牠平日會枕靠在她身上的位置。陳昭儀打好草稿，和寵物主人多次討論，務求顏色和神韻都相像，作品完成後讓黃金能永遠陪伴主人。

沒想到陳昭儀今年也面臨同樣撕心裂肺的痛，去年她領養一隻小貓「樂樂」，今年樂樂竟因心臟病直接在她眼前倒下，雖然馬上搭計程車送醫仍救不回來。她十分悲慟，在左手腕內側刻下樂樂可愛模樣，永久陪伴她。

(中時 )

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