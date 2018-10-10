卓冠廷當爸爸了！與洪慈庸宣布「做人成功」喜訊

2018年10月10日 03:04 中時 盧金足

台中市府新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸10日凌晨在臉書發布有愛的結晶喜訊，也PO出小孩的超音波照片。（圖／摘自臉書）

做人成功！台中市府新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸去年結婚，一年多傳出懷孕好消息。（圖／洪慈庸服務處提供）

盧金足／台中報導

台中市府新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸2017年4月結婚，經過一年多時間「做人成功！」10日凌晨12點卓洪兩人在臉書同步宣布懷孕好消息，「有個可愛的小寶貝即將來到我們的生命中了！」很多網友紛紛留言祝福。

卓冠廷與洪慈庸在臉書發布喜訊，也PO出小孩的超音波照片

，兩人表示，「很多朋友從我們婚後就常關心何時有好消息

」，前陣子也有媒體朋友「關心進度」。

當時洪慈庸都回覆，「有好消息會跟大家報告」，卓冠廷說

，他們想，除了依照家人提醒的「三個月」習俗外，也想等洪慈庸的身體狀況都更穩定了，再對外界說明，還請體諒。

「經過這四個多月孕前期的痛苦煎熬，終於開始瞭解要成為父母是那麼不容易！」卓冠廷表示，這段時間感謝洪慈庸同事們的體諒，協助分擔了太太的工作量，也謝謝爸媽們的關懷。

兩人說，「將成為父母的我們，都曾參與各種托育、教育政策的討論」，如今他們將成為這些政策照顧的對象，「現在的努力都是為了下一代」的這個想法，現在也更為深刻了。

卓冠廷說，迎來新的生命，是喜悅，也是更多的動力，要讓台灣的每一天都往更好的方向前進，也要讓台中持續進步，給每一個孩子，更好的、更幸福的未來。

台中市長林佳龍力推的托育一條龍政策，卓冠廷與洪慈庸也將成為受惠者，享受台中市的幼兒福利。

(中時 )