「關西很好，有你更好！」樂桃航空機票促銷、照片投稿活動同步實施中

2018年10月10日 03:04 工商 張佩芬

10月11日樂桃航空舉辦優惠機票促銷！照片投稿活動也將同步舉辦，只要將關西旅遊照片分享至instagram Peach Aviation株式會社（樂桃航空Peach)。

樂桃航空執行董事CEO井上慎一表示：歡迎台灣民眾前來日本關西體驗美麗秋天的魅力，樂桃航空特此同步舉辦「關西很好，有你更好！」機票促銷及照片募集活動，10月入秋後關西地區楓葉漸漸轉紅，處處皆是美景；除了美景外秋蟹、秋刀魚等美味的當季美食更是讓人欲罷不能，搭乘樂桃航空飛往日本關西，一次悠遊京都、大阪、神戶、奈良等地。

「關西很好，有你更好！」照片投稿活動，不論是居住在關西地區，或是前往關西旅遊的台灣民眾皆可參加，快將您手中的關西旅遊照片上傳instagram，標記上#peachlovesosaka主題標籤就可參加投稿，有機會獲得可購買樂桃航空機票的Peach點數！

投稿照片限為2018年9月21日以後拍攝之照片。 活動期間為2018年10月5日(五)~10月31日(三)，將抽出10位幸運兒，每人可獲得Peach點數1,100點，相當於台幣1,100元。

另優惠機票販售期間為2018年10月11日0:00~10月13日23:59，適用出發日期、票價依各航線有所不同，促銷價格如下： 台北(桃園)－札幌(新千歲)1,880元、台北(桃園)－仙台1,880元、台北(桃園)－東京(羽田)1,400元、台北(桃園)－大阪(關西)1,280元、台北(桃園)－沖繩(那霸)880元、高雄－大阪(關西)1,380元、 高雄－沖繩(那霸)1,080元起。

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