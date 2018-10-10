國慶氣溫降！北部、東部大雨特報！西半部空品差

今（10月10日）是一年一度國慶日，秋意漸濃，各地的溫度略降。（本報系資料照）

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中時電子報
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今（10月10日）是一年一度國慶日，秋意漸濃，今日各地的溫度略降，清晨各地低溫達21至24度。由於東北季風增強，今日北部、東部有雨。氣象局今早針對新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣發布大雨、豪雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報，另今日台灣西部與金馬地區的空氣品質較差，外出需注意。

氣象局今（10日）早針對新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣發布大雨、豪雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，台灣東北部地區及大臺北山區為有雨的天氣，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。氣象局建議，參加國慶日活動及前往花蓮欣賞國慶煙火的民眾需攜帶雨具備用。

氣溫方面，今日北部與東北部高溫稍微下降，約26至29度，其他地區達約31、32度。不下雨時仍悶熱，紫外線指數仍偏高，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

至於民眾關心的空氣品質，今日中部以南空品區擴散條件較差，雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒(對敏感族群不健康)」等級，北部、竹苗、中部空品區、金門、馬祖及澎湖為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

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