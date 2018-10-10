「一日三餐」特展登台北！喝紅茶長大的雞變化特色料理

COOKING STUDIO活動│10月21日「貓兒的玩樂廚房」作家上菜。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

養生風盛行，現代人要吃美味，更要吃健康！可曾看過喝紅茶長大的雞？健康雞隻頭好壯壯，經大廚創意手藝，製作出美味料理！「誠品知味」歡慶十週年即日起至10/21在誠品信義店舉辦「一日三餐：更理想的一天」主題大展，邀請讀者從容過一天、好好吃三餐。

「一日三餐：更理想的一天」主題大展，除邀請四位名人推薦理想的一日三餐，每個周末也規劃「周末食堂」，10/13、10/14將由十八養場以紅玉紅茶飼養的雞隻，製作營養又美味的三杯雞元氣餐及泰式咖哩雞元氣餐。

COOKING STUDIO活動│10月13日、14日丸莊醬油教學DIY純釀甘醇醬油。（誠品提供）

誠品知味十年來舉辦逾千場COOKING STUDIO料理活動，超過8萬人一同體驗料理樂趣。為了鼓勵大家翻完食譜也能回家親手做羹湯，今年六月更在誠品信義店推出信義區營業到最晚的生鮮市集。

走一趟誠品信義店，透過有85萬粉絲的健身專家一休、音樂內容行銷dato、主婦身兼部落客的極光媽媽和書店職人李泳泉的推薦，令大家反思何為自己最完美的一餐、誠品更鼓勵大家動手料理三餐，度過「更理想的一天」。誠品書店也邀請了「男子休日委員會」、「極光」等知名作家，精心製作海鮮燉飯等數十道美味食譜卡結合料理故事供免費索取，讓您在家偷練私房菜單。

歡慶誠品知味十週年，10/13-10/14丸莊醬油將結合知識性內容，帶領讀者從認識黑豆開始到DIY純釀甘醇醬油；小朋友也可以一起參與，10/20的小小料理家料理工坊將帶小朋友認識食材，並親手完成美味料理；10/21則邀請作家「貓兒的玩樂廚房」以「食材」為主角，結合知味市集所販售之食材現場示範料理。

(中時電子報)

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