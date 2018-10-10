商場拚吸客推話題展！有請「馬克」療癒上班族

【我是馬克十周年紀念展】展場拍照區。（三創提供）

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中時電子報
／整理報導

電商崛起，台灣零售業受到嚴峻考驗，如何吸引消費者呢？秋冬正是全台百貨週年慶開打，位於台北八德商圈的「三創生活園區」就以展「我是馬克十周年紀念展」以及來自石尚「擬真動物HANSA POP-UP STORE快閃店」，就要討好女性與親子客群，增加科技生活商場買氣與來客數。

2019年新品Hansa石虎。（三創提供）

三創生活園區在週年慶期間將在1F十二立方舉辦「我是馬克十周年紀念展」，數十種全新馬克周邊商品獨家首賣；每周日下午馬克老師更將親自現身與粉絲同樂，參與現場活動還贈送神祕小禮物；另有馬克環島簽握會集錦影片，有血有淚，首度感動上映。

三創3週年慶3Q有你即日起至10月29日精彩登場。（三創提供）

從沒沒無聞的插畫家，化身為百萬上班族的代言人！馬克提到自2008年8月開始創作至今十年，角色的發展歷史和他的人生經歷不謀而合，都是從失敗開始。一路走來、雖不擅長面對人群，但感謝一路陪著上山下海的讀者、還有始終不離不棄的工作夥伴。談到自己最喜歡的創作時，他笑稱、是下一個作品！期許自己都能不停的超越現在，更希望在下個十年、能把創作推廣到全亞洲。

石尚HANSA特展 巨型慈母龍全長600cm骨架現身。（三創提供）

此外，週年慶期間來三創還將搶先看到生存於上白堊紀（距今約7400萬年前）的慈母龍全身骨架，台北巿首次曝光亮相，絕對不能錯過！另外，充滿野性魅力的動物們，對於生活在都巿的我們總是有一種遙不可及的感覺，石尚Hansa於現場打造成夏末到初秋自然森林樣貌，並有HANSA擬真的動物玩偶置身其中。

三創3週年慶各樓層打造打卡拍照點！等電梯也不無聊。（三創提供）

如台灣長鬃山羊、野兔及棕熊、熊貓…等，讓民眾能近距離的接觸，宛如在城市森林裡，處處驚奇，每個地方都是鏡頭捕捉的熱點。一樣在三創1F十二立方還有2019年新品Hansa石虎及三創獨家預購活動，每周末還邀請爸爸媽媽帶小孩報名參加讓人「挖」到欲罷不能地挖掘化石體驗科普教室。

(中時電子報)

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