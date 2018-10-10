惜食餐廳吃健康！蔬果不浪費抽好禮

惜食分享餐廳-食旅光廚房。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

這些蔬果雖然賣相可能沒那麼好，然原料、食材一樣健康！新北市政府農業局秉持食物不浪費精神推動「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用來自全台各地的有機、友善「蔬果格外品」，從產地拯救原本可能會被浪費的蔬果。有30家惜食餐廳自即日起至11月30日止舉辦滿額抽活動，消費滿500元就能獲得抽獎券，有機會抽中水波爐等獎品。

新北市農業局表示，「惜食分享餐廳」計畫看似單純、簡單，但實際執行起來，卻是困難重重。一是價格較高，有機、友善農法因投入種植成本偏高、且產量相對較少，農友採收、整理並暫存格外品，這些成本加上運費後，讓格外品售價高於慣行規格品。

二是品項不一，格外品乃可遇不可求，產出種類未必符合餐廳使用需求；而且葉菜類較易腐壞，故流通之格外品多為根莖類。三是需耗費較多人力與時間，因為不論是形狀扭曲還是尺寸過大或太小，都需要花費比平常更多心力進行前處理。

雖然各種因素造成計畫推動不易，但農業局秉持惜食精神大力推廣，仍獲得不少具相同理念的餐廳響應，至今在雙北與新竹已有37家業者加入，平均每月媒合約700斤蔬果格外品到餐廳，相當於新北市4,200份營養午餐中的有機蔬菜量。

惜食分享餐廳使用有機、友善蔬果格外品不是容易的事情，對於形狀扭曲的蔬果不僅要花費更多時間備料，還要付出更高價格來拯救這些格外品免於浪費，其精神令人感佩，也顯得這些餐廳格外可貴，希望民眾多加支持。抽獎活動詳情請參考「惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁。

(中時電子報)

惜食分享餐廳-呷米蔬食。（新北市農業局提供）

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