音樂無國界！台美女鋼琴家赴巴基斯坦做文化交流

2018年10月10日 06:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

音樂無國界！透過旋律及節奏掀動人們的情緒及感受，讓我們感受真善美！獲文化部「西亞及南亞地區與台灣文化交流合作」專案補助之「88世界巡迴：開發中國家與國際文化交流計畫」日前甫自巴基斯坦返國。凱樂思藝術藝術總監黃凱盈自9月24日至10月3日帶領團隊前往南亞巴基斯坦，成為首位到巴基斯坦交流的台灣鋼琴家。

在巴基斯坦交流期間，鋼琴家黃凱盈與國際88創辦人Kimball Gallagher 造訪該國國家藝術學院(National Academy of Performing Arts)及國家藝術大學(National College of Arts)，舉辦演出及工作坊，受指導學生在大師班後於音樂會上展現成果，獲得在場聽眾的一致肯定。鋼琴家黃凱盈更受邀至駐巴基斯坦美國大使館為「Daniel Pearl Music Days」演出，向世人傳遞台灣文化寬容、希望、與人性的價值。此行並先後赴當地多所小學舉行音樂教育工作坊。

凱樂思藝術長期與國際88合作，前往北非、中東、東南亞等國家或衝突地區進行文化交流。巴基斯坦社會運動家Sabeen Mahmu所創辦「T2F」提供巴國當地音樂培訓，並規劃籌組第一支巴基斯坦交響樂團；凱樂思藝術也藉著文化部的協助與國際88合作，將來自台灣南投親愛部落手工製作的小提琴贈送給「T2F」，並在當地電視節目「Rise and Shine Pakistan」中分享這段台灣與巴基斯坦的音樂情誼。

凱樂思藝術係2018台北市傑出演藝團隊，由一群具有人道關懷使命感的音樂家組成；透過音符傳遞對世界的情感，希望透過音樂，推動世界公民精神，並以古典樂結合劇場效果與科技為演出特色。而文化部為鼓勵台灣與西亞及南亞藝文單位進行合作創製，推辦「西亞及南亞地區與台灣文化交流合作」補助計畫，促成了此次台巴間完美的文化交流。

(中時電子報)