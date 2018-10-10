10／10三大報頭條要聞

2018年10月10日 07:26 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●黨產會昨認定中影公司為國民黨的附隨組織，凍結118億元資產。黨產會主委林峯正說，國民黨曾實質控制中影的人事、財務與業務經營，且以非相當對價使中影脫離國民黨實質控制，事證充足。

●毒蛋事件再現！國內前5大蛋品供應商義進金公司涉嫌將含有動物用藥「乃卡巴精」的雞蛋回收後，竟未銷毀又重新包裝出貨，估計已有1萬4000多顆毒雞蛋被民眾吞入肚，高雄橋頭地檢署日前傳喚義進金公司負責人蘇文源等3兄妹，訊後依加重詐欺、違反《食安法》等罪嫌，各以20萬至50萬元不等交保候傳；蘇文源等人則辯稱，沒有賣毒蛋。

●環評制度實施20餘年，幾經淬鍊才有今日的專業成就，令人深覺悲涼的是，民進黨為遂行其政治目的，前「深澳」、後「觀塘」，竟就把彌足珍貴的環評精神，摧毀殆盡，宣告死亡。

●「從來沒答應大潭列為藻礁保護區」，桃園市長鄭文燦昨天強調，不過，桃園市議會國民黨團則打臉說，鄭文燦2014年臉書批評吳志揚的言論，如今看來像是「穿越時空罵自己」，並善意提醒「行政院長賴清德想阻礙鄭文燦的總統之路，他在害你，1124會付出代價」！

◎旺報

●近來中美爆發貿易戰，有部分外商開始未雨綢繆，轉移生產基地至東南亞或印度等地，也因此引發大陸外資正在掀起逃命潮的論戰。陸媒特別舉證反駁這項似是而非的說法，並嚴正強調所謂外資撤離論是「危言聳聽」，這些看衰大陸的觀點實屬居心叵測，別有用意。

●大陸正在規畫大規模的降稅減費，大陸財政部部長劉昆要求，研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施，真正讓企業輕裝上陣、放手發展。中華經濟研究院王國臣博士9日指出，擴大內需是大陸因應貿易戰衝擊的作法，他預估大陸在降準、增加投資及降稅減費等政策實施之後，應該可以確保明年經濟穩定成長無虞。

●最近，大陸榨菜、火腿腸、速食麵等低價速食產品似乎重新找回了昔日的風光，銷量強勢反彈，不少人懷疑是否大陸消費力已經開始萎縮？陸媒《經濟日報》指出，低價消費品熱銷不等於「消費降級」，在低價消費品「逆襲」的同時，整個外出就餐市場也在快速擴大，以健康為號召的餐廳也大幅增加，應該說「舌尖消費需求多元化」才是本輪餐飲市場的顯著特徵。

●中美貿易戰台灣電子產業發展的不確定性更為加劇，根據全球最具權威的IT研究與顧問諮詢機構Gartner（顧能）預估，2018到2019年全球電子產業市場將出現波動，若美國正式啟動新一波2670億元關稅，台廠受傷最嚴重。

◎工商時報

●晶圓代工龍頭台積電雖然8月初受到電腦病毒影響晶圓產出，並宣布對營收影響約在2％以內，不過台積電昨日公告第三季合併營收達2,603.48億元，不僅達原先業績展望高標，以病毒事件後法人預估的2,550～2,580億元營收展望區間來看更是超標演出。

●國際貨幣基金（IMF）周二下修全球2018年和2019年的經濟成長預測各0.2個百分點，主要因為美中貿易戰逐漸造成衝擊，以及新興市場正面臨流動性緊縮和資本外流壓力。

●總統蔡英文今（10）日發表國慶演說，主軸放在「國際變局與台灣因應之道」、「厚植國力」、「改革不走回頭路」等3大部份。蔡英文強調，捍衛中華民國台灣的永續發展、維持台海和平與區域穩定，是全體台灣人民的最大公約數，每位政治人物都應堅持捍衛到底。

●行政院會於10月4日的會後記者會，由交通部次長王國材宣布，將全面放寬自由貿易港區的國內外廠商所銷售到國內外的產品，都可以享有100％免徵營所稅的優惠。這項由賴清德院長親自拍板定案的重大政策，涉及「自由貿易港區設置管理條例」修正案（第29條「外國營利事業之營所稅稅率」）、以及「國際機場園區發展條例」修正案（第35條「給予營利事業所得稅的優惠」），由於也適用於大陸的營利事業，「招商引資」的突破性政策也因而受到矚目。

(中時電子報)