2018 橫山藝術祭（Ⅱ）─早安‧趣‧橫山Run

2018年10月10日 07:30 中時電子報 綜合報導

「早安‧趣‧橫山Run」—橫山藝術祭（Ⅱ）為「2018橫山USR 綠色內涵整體實踐計畫」帶來一個多元的、嶄新的區域連結模式。「在地．環保．創新．永續 ALL IN ONE」，落實USR綠色內涵整體實踐計畫大學社會責任推動，承續SDGs 聯合國永續發展目標精神， 創造全面性產、官、學之間的新合作關係，外推南高屏三環區域——台南、高雄與屏東文化圈、生活圈、產業圈的共榮發展，創造全新社造與經濟概念，期為橫山營區帶來一個接地氣、有人氣的新風貌。

2018年10月10日（星期三）上午7：30～下午14：00，假高雄市燕巢區面前埔橫山營區，辦理第二場橫山藝術祭─「早安‧趣‧橫山Run」。自105年起至今，樹德科技大學本著因應社會開放和地方需求，透過教育部USR計畫推動，傾注全力關注與營造，在本次的藝術祭活動中，亦將有階段性豐富成果展現。

本次藝術祭融貫藝術展演、設計創作、地方故事、國慶升旗典禮及路跑/健走活動(橫山漫漫Run)及公益活動辦理，倡議全民運動與綠色循環經濟，營造營區活力、創生、集體記憶氛圍。期以橫山營區為跨界跨域平台將USR大學社會責任對應地方政府、社造、社企、產業與土地關懷等等議題，開啟一個創新網絡。同時利用藝術祭活動進行跨界的「橫山USR合作聯盟」簽約儀式及三創競賽頒獎活動。活動區分為「動態展演」及「靜態展示」兩個展演部份來推動。動態展演有：「邁向橫山」—橫山之歌大合唱、「社區社團表演」、「主題市集」、「橫山小學堂」募書(服務台)；靜態展示計有：橫山USR「綠載具」及「農文創」、「跨域創新創業」等三創競賽優秀作品、「橫山USR 國際設計工作坊成果展」、「橫山營區工藝微聚落/創意主題工作坊成果展」、「社區關懷據點籌設與建置」、 「燕巢老照片展」等多元主題展覽。

其中廣場舞台——活動主場區，將有在地國小、社區社團等單位精彩表演。演出單位包括：橫山國小─直笛隊、MV熱舞、社區小朋友─貝拉與尼克熱舞、「邁步橫山」大合唱…等等。營區廣場——橫山主題市集活動，共分為五大攤位區：「市政單位社企區」、「創意手作文創區」、「小農自產自銷區」、「社區社團校園區」、「環保跳蚤攤位區」。參與單位如下：喜憨兒天鵝莊園、樹德科技大學-武術防身社、睿睿家米餅&友善農產品、OMG放牧蛋、Dora天然果舖、木木家手作烘焙、布就是生活(布藝作品)、彩虹天空（麥芽膏、紅龍果麵等農場品）、阿貴的家有機梅園、承德可可園、以恩關懷協會、套作伙、小荳荳愛心屋、吸管庫庫、挑食神、禾湘辣妹子綠色冀泉（牛樟木作鉛筆等文創DIY）、小猴子枝枝叫（創意木作DIY）、偲

沐娛手作可愛小物、漫步。舞蝶(手作親子髮飾、布作)、等各式攤位。特別感謝義大醫院支

援醫護站工作，為參與民眾及現場工作人員提供最體貼的及時照護。

本活動透過「綠色代償」方式以限量護照索取：每人可捐贈各類書籍任兩本(缺頁污損或涉及暴力情色等恕不兌換)或是發票十張（限107年9-10月未對獎之發票），當天攜帶至服務台，限量兌換。每本護照內皆含園遊券，可參加當天攤位各式綠色體驗或購買小農產品等，參加集點與抽獎。

特別感謝以下協力單位—高雄市政府─都市發展局、文化局、教育局、農業局，燕巢區公所、燕巢區農會、高雄市援剿人文協會、燕巢在地各社區發展協會，高雄學園五校—高雄科技大學、高雄師範大學、高雄大學、義守大學、樹德科技大學，在地各級學校─燕巢國中、燕巢國小（含尖山分校）、橫山國小、金山國小、安招國小、鳳雄國小、產企業界—福樂多醫療福祉事業、統一超商、綠色冀泉社會企業…等單位之參與支持與協助。

歡迎掃描QR CODE，加入FB社團─樹德科技大學 橫山USR，即有橫山藝術祭詳細活動、路跑報名表格下載，以及護照兌換方式說明等相關訊息。

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聯絡單位 樹德科技大學

教育部 橫山USR綠色內涵整體實踐行動計畫

計畫專員 侯小姐

電話：07-6158000*5209

FB社團:樹德科技大學 橫山USR

(中時電子報)