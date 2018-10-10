高雄》吳子嘉曝韓國瑜將面臨2大問題 恐成北漂青年返鄉關鍵

2018年10月10日 07:55 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜與民進黨參選人陳其邁的民調持續拉鋸，韓國瑜是否能一舉拿下高雄，引發外界關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，韓國瑜的整體形象類似台北市長柯文哲，因此「柯粉」會支持韓國瑜，不過吳點出韓目前面臨的兩大問題，並表示能否讓這些北漂青年回高雄投票，就是選舉的關鍵。

韓國瑜參選後憑藉著個人魅力及口才，受到許多選民歡迎，人氣高漲！」昨晚韓國瑜與「館長」陳之漢透過直播訪談，大談高雄經濟、青年創業、薪資問題，韓國瑜臉書直播人數更累積超過81萬觀看次數。

據中評社報導，吳子嘉分析指出，韓國瑜聲勢起來與柯P氣勢好有關係，主要是年輕選民的影響。他說若民進黨不與柯文哲分手，年輕選票就在民進黨手裡，但柯綠後來分手，年輕人自然不會大力支持民進黨。此外，新北部分，民進黨新北市長候選人蘇貞昌一開始提名與國民黨候選人侯友宜是平手，柯綠分手後，蘇貞昌民調就掉下來了。

此外，吳子嘉提及，高雄市有一個現象是高雄年輕票傾向韓國瑜，加上左營、楠梓等退休公務員因為年金改革，有挺向韓國瑜，但韓面臨的問題在於競選時間太短有困難度，能量還不夠，「要讓北漂的人回高雄投票，花費的成本很貴，導致北漂青年的投票率不夠高」。

「韓國瑜還有一個是省籍問題」，吳子嘉認為，對於高雄市50歲以上，要支持外省人當政治領袖的機會不大，雖然年輕人省籍觀念較淡薄，但最後時間省籍因素一定會發酵。

至於陳其邁，吳子嘉認為陳若要贏，找回高雄人的光榮感才是最重要目標，陳其邁若可以做到，勝選機會還是很大。

(中時電子報)