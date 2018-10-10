扁駡英「裝肖維」踩不談政治紅線 應撤保外就醫回監服刑

2018年10月10日 08:47 中時電子報 張達智

「吃定民進黨與蔡英文的前總統陳水扁，今天（10日）臉書《新勇哥物語》大罵蔡政府，說給了雙十國慶邀請函、阿扁也簽名回覆會出席，最後又被「高層」勸導不能與會，簡直是將阿扁「裝肖維」把「雙十節」變「愚人節」！」阿扁如此肆無忌憚，繼續在每年國慶日鬧場，不甩中監「四不」的不發表政治談話紅線，中監應該撤銷保外就醫將他抓回監獄服刑。

臉書《新勇哥物語》今發表第254篇文章《「雙十節」不是「愚人節」！？》。小勇先說，2018年10月10日剛好是農曆9月2日，阿扁68歲生日。再過二天，10月12日才是阿扁國曆的真正生日。

接著勇弟表示，農曆生日碰上雙十慶典，是阿扁一生中的第一次。接著話鋒一轉，馬上酸蔡總統不為民進黨黨慶慶生，卻為家裡的那三條狗過生日，也為滅亡的中華民國慶生！

勇弟還說，阿扁自2015年1月5日離開鬼地方迄今，馬總統時代的國慶籌委會並未邀請阿扁參加。蔡總統上台後總共3次的雙十大典，每次都有邀請。2016年雙十慶典，阿扁收到邀請函並回覆說要去，籌委會寄來出席證、停車證，阿扁人也提前一天到了台北，最後不能參加的理由是：外頭有陳抗，擔心維安不足嚇到阿扁；加上大會醫療不足無法照顧阿扁的健康，理由實在有夠好笑！

勇哥接著說，2017年國慶籌委會再度邀請，阿扁因身體因素予以婉謝。2018年阿扁接獲邀請函，也立即回覆要親自參加。結果又被高層勸導不能與會，就像發出結婚請帖，再叫客人不能來一樣，簡直將阿扁「裝肖維 」，敢講「雙十節」是「愚人節」！？

(中時電子報)