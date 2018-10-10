三軍儀隊國慶暖場 蘇祈麟秀「拋槍後傳」絕技吸睛！

107年國慶大會10日在總統府前盛大舉行，國防部三軍樂儀隊演出的雄壯樂音及精準的操槍技巧，帶給民眾聽覺及視覺的雙重享受。（劉宗龍攝）

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這次操演最大的突破，由三軍儀隊結合聯合鼓隊操作波浪式空拋、四（雙）人對拋及1080度空拋槍等項目，展現多元演出方式，為國慶大典揭開序幕。(楊佳穎攝)
國防部示範樂隊暨三軍樂儀隊今年由432位隊員擔綱演出。(楊佳穎攝)

今天是雙十國慶，國慶大典一早在總統府前舉行，國防部示範樂隊暨三軍樂儀隊再度擔綱開場重任，吸引全場目光。其中，今年5月代表我國赴美參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）榮獲佳績的海軍儀隊蘇祈麟上兵也在隊伍中，並獨秀「拋槍後傳」絕技，以背對方式越過兩名隊員向後拋槍，引發全場一陣驚呼叫好。

國防部示範樂隊暨三軍樂儀隊今年由432位隊員擔綱演出，由樂隊演奏「勇者無懼」、「因你而在」、「戀愛ING」及「最好的一天」等4首曲目，搭配儀隊操演「勝利隊形」、「三軍協同隊形」、「沙漏隊形」、「愛心隊形」、「方正隊形」、「飛鏢隊形」、「107雙十隊形」等動態變換隊形。

其中，為增添訓練難度及操演可看性，本次操演最大的突破，係由三軍儀隊結合聯合鼓隊操作波浪式空拋、四（雙）人對拋及1080度空拋槍等項目，展現多元演出方式，為國慶大典揭開序幕。

107年國慶大會10日在總統府前盛大舉行，暖場表演首先由「美國加州排舞協會」及「世界台灣商會聯合總會」共同召集來自世界各地的僑胞代表打頭陣，用行動展現對政府的支持。接著則由國防部三軍樂儀隊演出的雄壯樂音及精準的操槍技巧，帶給民眾聽覺及視覺的雙重享受。

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中華民國107年國慶大會活動10日登場，早上總統府前國旗冉冉升起。（陳信翰攝）
國防部示範樂隊暨三軍樂儀隊再度擔綱開場重任，吸引全場目光。(楊佳穎攝)
107年國慶大會10日在總統府前盛大舉行，暖場表演由「美國加州排舞協會」及「世界台灣商會聯合總會」共同召集來自世界各地的僑胞代表打頭陣，用行動展現對政府的支持。（劉宗龍攝）
中華民國107年國慶大會活動10日登場。亮麗的禮賓人員成了活動現場嬌點。（陳信翰攝）
107年國慶大會10日在總統府前盛大舉行，憲兵指揮部快反連以重型機車排出107、風車、同心圓等隊形，慶賀雙十國慶。（劉宗龍攝）
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