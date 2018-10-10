署立醫院採購弊案 前台北醫院副院長王炯琅3人遭判撤職

署立醫院採購弊案，涉案的前署立台北醫院副院長王炯琅、等3人收受廠商賄賂，公務員懲戒委員會審理後判決3人撤職。(翻攝google map)

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喧騰一時的衛生署(現改制衛福部)署立醫院採購弊案，涉案的前署立台北醫院副院長王炯琅、前麻醉科主任范宇平、前新竹醫院會計室主任周明賢3人因收受廠商賄賂，遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會審理後，認為3人違法失職重大，有礙官箴，判決3人撤職，各停止任用1年。

這起號稱醫界最嚴重的弊案，發生於2009年到2011年間，牽連24位當時署立醫院各科別名醫、主治醫師，其中包括8位正副院長，另有10多名醫材業者涉案，監察院事後對多名醫界人士彈劾，並移送公懲會懲處。

判決指出，王炯琅、范宇平、周明賢3人於2010年間辦理「全自動生化分析儀合作案」、「精密靶控輸液工作站」等醫療儀器採購案，收受得標廠商賄賂，其中王、周各收受20萬元、范收受12萬5000元，遭檢方起訴，事後3人分別因自白且繳回犯罪所得，二審均判處3人緩刑。

雖王、周2人已分別離職、退休，但監察院認為3人收賄，嚴重戕害政府及公務人員形象，違反公務員服務法規定，提案彈劾3人並移送公懲會。

公懲會認為，3人在署立醫院任職期間，辦理醫院醫療設備採購案或續約過程中，收受廠商賄賂，有礙官箴，損及醫師與署立醫院之良好形象，雖然3人經刑事判決諭知緩刑，但3人違法失職重大，判決3人撤職，各停止任用1年。

(中時 )

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