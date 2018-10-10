鼻竇炎一直治不好 竟然是缺維生素D

2018年10月10日 09:10 中時 馮惠宜

鼻竇炎一直治不好，或愈來愈嚴重，可能是維生素D缺乏或不足造成；澄清醫院耳鼻喉科醫療團隊1年間從41位經藥物治療成效緩慢而進行手術治療的鼻竇炎患者血液中，化驗他們的維生素D濃度，驚人發現全都低於一般人的正常值，經分析，推論出缺乏維生素D極可能是鼻竇炎患者病情轉趨嚴重的原因之一。

澄清醫院耳鼻喉科主任陳忠雄指出，這項研究從去年6月至今年6月收治41位經藥物治療成效緩慢而進行手術治療的鼻竇炎患者，26位有鼻竇息肉，他們維生素D的血液濃度平均為20ng/ml，最低為7.4ng/ml；另外15位無鼻竇息肉患者平均為21ng/ml，最低為12.8ng/ml，而一般人的正常數值為30ng/ml。從這些數據顯示，鼻竇炎越嚴重的病人，他們血液中維生素D的濃度越低。

1位就讀大學18歲女性患者，3年前第一次手術治療鼻竇炎，半年後又復發，其間又手術兩次，經檢驗她的維生素D血液濃度為23.7ng/ml。另1位47歲男性患者長年為鼻竇炎所苦，手術切除鼻竇息肉，他的維生素D血液濃度竟低到7.4ng/ml，是研究樣本最低的數值。

陳忠雄分析，感冒、鼻竇炎、鼻竇息肉、嚴重鼻竇炎、開刀治療，是鼻竇炎致病和治療的進程，從這次的研究中發現，患者血中維生素D濃度的確影響病情的嚴重度，換句話說，因維生素D缺乏或不足，與罹患鼻竇炎及惡化有密切關係，這是中台灣醫院中首次提出的研究論文，將發表於耳鼻喉科醫學會，供國內外醫界參考。

陳忠雄特別提醒，鼻竇炎患者要補充維生素D，千萬不能盲目自行服用，因為每位患者的缺乏或不足的數值有別，需經抽血檢驗確定維生素D濃度數值後，由醫師調整適當的補充劑量，才不會因服用過量而造成副作用，因為服用過量對身體有害，恐會引起鈣的過度吸收，造成鈣在心臟、腎臟有害沉積，導致動脈硬化風險，甚至會增加泌尿道感染、肌肉疼痛等問題。

(中時 )