柯P嗡嗡包空前搶手 3000民眾冒雨徹夜排隊

2018年10月10日 09:14 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲上任後，每年國慶日都會發送限量免費「嗡嗡包」，今年4代嗡嗡包為素色雙肩背包，質感設計大受好評，市府上午6點半發放兌換券，往年民眾多是凌晨前來佔位，今年破天荒，前一天中午市府前就有排隊人群，凌晨2點3000名額排滿，還有民眾從屏東搭火車前來，「就是要挺柯P！」

北市嗡嗡包從1代小蜜蜂束口袋、2代世大運運動背包、3代防潑水雙肩背包，到今年進化到大容量雙肩背包，有時尚藍、優雅紅2色，採雪花布材質，以文青風的白色LOGO帶出「2018 TAIPEI」字樣，一亮相就被民眾大讚「超時尚」，加上今年是柯P任期最後1年，排隊人潮更是暴增。

有別於以往均是凌晨開始出現排隊人潮，今年民眾反應超熱烈，9日中午就有人排隊，凌晨2點已排滿3000名。搶得2號的蔡先生，昨一早從屏東搭火車北上，帶著板凳、雨傘等裝備，從昨中午一路等到今早，就是為了拿到柯P親手致贈的嗡嗡包，儘管期間飄起小雨，他仍直呼「值得啦！」

看到排隊人潮踴躍，柯文哲受訪也忍不住大讚，今年嗡嗡包做得太好了，看到樣本就覺得很棒，且成本沒有比去年高，花一樣的錢品質愈來愈好，就是一種進步。被問及許多民眾專程來挺他，柯笑說，會跟市民一起努力，讓國家愈來愈好。

適逢選舉年，北市府今年國慶升旗典禮，除了柯粉特別踴躍，許多「友柯」議員、議員參選人和里長也都出席，宛如柯P造勢大會。對此柯文哲說，市府應該沒有特別邀請，跟選舉無關，會出現的人就是會出現，今年這樣氣氛很好。

儘管流程未安排，柯文哲結束典禮後，仍利用到總統府參加升旗前的空檔，親手發送嗡嗡包給民眾，不少柯粉搶著與他握手拍照，不過也有人沒搶到號碼牌，竟自製「假的」兌換券冒領嗡嗡包，被工作人員當場抓包，場面相當混亂。

(中時 )