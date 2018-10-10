三任新竹五峰鄉長均涉貪 本屆鄉長秋振昌遭判撤職

前新竹縣五峰鄉長秋振昌遭判撤職。（資料照，莊旻靜攝）

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前新竹縣五峰鄉長秋振昌，被控涉嫌向廠商收受賄賂及飲宴招待，並竄改工程底價，獲取不法利益151萬元被停職，並遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會審理後，認為秋男違法失職重大，判決撤職並停止任用3年。新峰鄉已經連續3任鄉長因涉貪被判刑、亦遭公懲會判決撤職。

秋振昌因在新峰鄉17屆鄉長任內涉貪，遭公懲會判決撤職，在他前任的15屆鄉長秋賢明、16屆鄉長葉賢民，都因涉貪被判刑確定，並分別遭公懲會判決撤職停止任用1年、3年。

秋振昌是從基層公務員一路當上鄉長，曾當過2任鄉長，他自1978年1月起至1994年2月，歷任五峰鄉祕書、村幹事、技士及第11屆鄉長，之後轉赴雪霸國家公園管理處任職，2014年12月25日當選五峰鄉第17屆鄉長。

秋振昌被控自2015年12月起至去年農曆年前，利用鄉長綜理鄉內各項大小工程採購招標、履約、驗收程序之職務機會，密集向廠商收受賄賂及接受飲宴招待，並在招標前私下接觸廠商商議標案，及竄改工程底價，索賄金額自2萬元至30萬元不等，收受賄賂及不正利益總計151萬8069元。

秋因涉貪一度遭羈押，目前仍停職中，新竹地院今年2月判處秋徒刑9年10月，褫奪公權6年，目前案件上訴高院審理中。

監察院調查時，秋坦承涉貪，表示是因鄉長選舉時投入大量經費，積欠龐大債務，不堪負荷，才收受廠商賄賂。監察院提案彈劾，並將秋移送公懲會審理。

公懲會認為，秋身為民選鄉長，因自身競選債務壓力，竟對其職務掌管之工程發包標案，收受廠商賄賂，甚至更改已核定標案底價，配合廠商得標，違法失職行為重大，判決秋撤職並停止任用3年。

(中時 )

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