出席國慶大會被勸阻 扁：簡直將我裝肖維

2018年10月10日 09:10 工商 崔慈悌

今天是國慶日，總統府前今早舉行國慶大會，保外就醫的前總統陳水扁表示，今年他接獲邀請函，也立即回覆要親自參加，卻被高層勸導不能與會，他不滿的說「就像發出結婚請帖，叫客人不能來一樣！簡直將我裝肖維 」，質疑雙十節是「愚人節？」

陳水扁今天在「新勇哥物語」指出，2018年10月10日剛好是農曆9月2日，也是他68歲生日，再過二天，10月12日則是他國曆的真正生日。「至於身分證的生日2月18則是假的」。

不管哪一天是陳水扁的生日，他說，阿扁是從來不過生日的，因為阿扁認為活著的一天就是生日，天天都是生日，要過也過不完。

日前蔡英文總統為領導的導盲犬過生日，陳水扁質疑，蔡不為民進黨黨慶慶生，卻為家裡的那三條狗過生日。

陳水扁細數當年他執政時舉行國慶大會情況，他說，2007年雙十節，沒有阿扁總統國慶祝詞，也不再呼口號，以台灣取代中華民國。總統府中間塔樓佈置的是「台灣加入聯合國」，而不是傳統寫的「慶祝中華民國國慶」。

陳水扁表示，阿扁自2015年1月5日離開「鬼地方」（保外就醫）迄今，馬總統時代的國慶籌委會並未邀請阿扁參加。蔡總統上台後總共三次的雙十大典，每次都有邀請，今年則是第三次。

他說，2016年雙十慶典，阿扁收到邀請函並回覆說要去。籌委會寄來出席證、停車證。阿扁人也提前一天到了台北。可以參加雙十慶典，說那是公開性的非政治活動；最後不能參加的理由是，外頭有陳抗，擔心維安不足嚇到阿扁；加上大會醫療不足無法照顧阿扁的健康「理由實在有夠好笑！」

2017年國慶籌委會再度邀請他參加，但陳水扁說，當時因身體因素予以婉謝！今年接獲邀請函，也立即回覆要親自參加。「結果又被高層勸導不能與會」，「就像發出結婚請帖，叫客人不能來ㄧ樣！簡直將我裝肖維 」。

(工商 )