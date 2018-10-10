桃園》轉身拍陳學聖肩膀 馬英九稱「這件事」陳沒有權利

前總統馬英九10日到桃園市龜山區陸光新城升旗，替桃園市長參選人陳學聖助選。（葉臻攝）

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馬英九人氣不減，不少人爭相與他握手。（葉臻攝）
馬英九開心與民眾以自拍方式大合照。（葉臻攝）

前總統馬英九10日到桃園市龜山區陸光新城升旗，除了替桃園市長參選人陳學聖助選，也同步慶祝市議員參選人聶哲淵競選總部成立，並替他拉抬聲勢，升旗典禮現場擠擺上百位民眾，不斷搖著國旗歡呼，場面十分熱絡。馬英九也轉身拍拍陳學聖肩膀，「學聖沒有輸的權利，非贏不可」。

馬英九表示，他民國40年搬來台灣，第一站就在桃園大園，桃園對他來說非常特殊，政黨輪替之後台灣面臨經濟低迷、兩岸關係冷凍、民主制度受到衝突，如今1個禮拜內2個內閣首長辭職，政府違法濫權，台灣已然走向不自由的民主。他強調，陳學聖曾當過桃園縣文化局長，他現在出來選市長，不管是任何經歷都很充沛，是最適合的市長候選人，馬英九也轉身拍拍陳學聖肩膀，「學聖沒有輸的權利，非贏不可」。

由於升旗典禮開始前曾短暫陣雨，桃園市政府力推的天幕設施卻頻頻滴水，陳學聖怒斥市府蓋的天幕滴水不斷，「連天幕都做不好，還有什麼做的好」，他表示這幾年看到太多民進黨光怪陸離的行為，連促進轉型正義委員會都被說是東廠，變成民進黨打擊異己的手段，副主委請辭現在連主委都請辭，「連裡面的人都看不下去」。

陳學聖也說，民進黨不顧實施多年的環評制度，下指導棋把新北市人不要的電廠下架，讓桃園人當祭品接收，就是因為認為桃園穩贏，鄭文燦票太多，所以才把電廠塞來桃園，桃園人是他們眼中的二等公民，他強調要維護台灣的正統，不能讓自稱是務實台獨工作者的賴清德為所欲為。

馬英九人氣不減，不少婆婆媽媽為了他一大早就來升旗，並爭相與他自拍，連帶拉抬陳學聖地方知名度和勢力，陸光里里長聶哲淵今年也參選桃園市議員，10日成立競選總部搭上馬英九來升旗的好時機，盼望能一舉旗開得勝。

(中時 )

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