天涼好個秋！少女「圓仔」熊抱爬樹尋野味

2018年10月10日 09:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋意正濃！據氣象局的預報，本周的氣溫大約都在20-25度上下，這種舒適的溫度，正適合大貓熊家族到戶外活動場玩耍探索。話說滿5歲的貓熊「圓仔」現在是名小少女，可能長大成熟變穩重了，過去喜愛拆樹的牠，今年只見牠「熊抱」爬上茄苳樹。「大貓熊」家族重返戶外場地，除了可以感受戶外秋季的涼爽，更可以接觸到戶外的各種挑戰及「野味」。

天氣涼爽的舒適溫度，非常適合大、小朋友來個動物園小旅行唷！（大貓熊「團團」）。（台北市立動物園提供）

大貓熊分布在中國的陝西南部、甘肅及四川等地，主要棲息在海拔1500-3000公尺的落葉闊葉林、針闊混交林和亞高山針葉林帶和亞熱帶的山地竹林內。由於臺灣北部為副熱帶季風氣候，在照養大貓熊時就要特別注意室內、外的微環境變化。當氣溫低於攝氏26度以下時，動物園就會盡量讓大貓熊家族可以有機會到戶外活動場來活動。這幾天，大貓熊家族可能剛到戶外，還需要探索適應一下，現場保育員準備的食物，他們有時會找不到，可急壞了現場的大小朋友呢。

戶外活動場經過精心的設計，大家記得停下腳步觀察一下大貓熊的各種反應喔!（大貓熊「圓仔」）。（台北市立動物園提供）

根據前幾年的經驗，熱情活潑的「圓仔」一到戶外場地，總是立刻給與茄苳樹最嚴苛的考驗，通常只經過一天，樹幹就顯得光禿禿了。今年茄苳樹已經重新長好綠色的枝葉，備好新裝，強勢回歸。但「圓仔」到目前為止只展現「爬樹作業」，還沒進行「毀樹計畫」，保育員盼望「圓仔」變得成熟穩重，別再調皮拆樹了。

「圓仔」到戶外活動場後，除了保育員原本就會提供的食物外，常常喜歡嚐試「野味」，戶外種植的竹子、茄苳及各種植物，都逃不過神農氏「圓仔」的品嚐，有時候還因為「圓仔」的真心「標記推薦」，爸爸、媽媽到戶外時，也到他吃過的鳳凰竹欉嚐鮮。

本周氣溫約在20-25度上下，，正適合大貓熊家族到戶外活動場玩耍探索（大貓熊「團團」）。（台北市立動物園提供）

天氣涼爽的舒適溫度，非常適合大、小朋友來個動物園小旅行，舒舒服服的走走路，拜訪動物好朋友們，一舉多得喔! 戶外活動場不論地勢、植栽、場地配置都是經過精心的設計，各位經過大貓熊館前，記得停下腳步來觀察一下大貓熊的各種反應喔!一定讓大家直呼太棒了啦!

(中時電子報)