苗栗縣長候選人徐耀昌競選連任青年後援會成立大會

2018年10月10日 09:23 中時電子報 綜合報導

苗栗縣竹南鎮.造橋鄉.後龍鎮.南庄鄉.三灣鄉.頭份市6個鄉鎮市青工會及卓越青工會聯合舉辦徐耀昌縣長青年後援會成立大會，現場聚集數百位的青年志工朋友及寶眷，聚集在徐耀昌縣長頭份市競選總部以輕鬆愉快跳脫以往形式；以嘉年華會的方式成立「徐耀昌青年後援會」；現場備有古早味糖果、兒時回憶的戳戳樂、地瓜球、彈珠檯、造型氣球、9宮格遊戲等；讓大朋友參加活動小朋友也玩得開心，代表徐耀昌縣長的兒子徐崇誠先生與國民黨提名頭份市市長候選人陳永賢、第五選區縣議員候選人徐功凡、鄭聚然、許綉春、苗栗縣青工會總會長詹益勝及6鄉鎮市會長；高舉印有黨徽的籃球，擁抱黨徽形狀的抱枕，象徵2018選舉「擁抱國民黨，就是要投籃」。

國民黨青年部提供

國民黨青年部蕭副主任也特別出席活動，號召青年朋友齊心支持7顆星的徐耀昌縣長；唯有徐縣長繼續連任為苗栗縣招商引資，打造良好的產業發展環境、輔導青年創業、推動文化經濟，為青年朋友打造更多福祉。

頭份市卓越青工會會長陳景明代表接下戰旗，竹南鎮青工會會長林裕鴻代表致贈好采頭象徵「好運當頭，高票連任」，強調唯有勤政務實並且行政經驗且資歷完整的徐耀昌繼續帶領苗栗縣，才能真正造福縣民，讓苗栗成為科技觀光大縣，推動苗栗為國際慢城，發展新興產業，留住苗栗優秀青年人才。

(中時電子報)