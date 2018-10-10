桃園市升旗典禮 市長參選人朱梅雪衝上台要求鄭文燦辯論觀塘案 場面混亂

桃園市長參選人朱梅雪團隊突然衝上台，要求鄭文燦針對日前通過的觀塘案進行解釋並接受公開辯論。（葉臻翻攝）

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中時

桃園市長鄭文燦10日上午在桃園市政府前舉行升旗典禮，未料桃園市長參選人朱梅雪團隊突然衝上台，要求鄭文燦針對日前通過的觀塘案進行解釋並接受公開辯論，朱梅雪上台舉牌沒幾秒隨即被警方拉下台，場面一片混亂。

朱梅雪競選團隊指出，民進黨中央獨裁強硬破壞桃園藻礁政策，桃園客運天天過勞但桃園市政府依然給予補助甚至加開路線，此外還有惡名昭彰的華航董事長何煖軒打壓桃園勞工，要求鄭文燦不能再默不作聲，必須為了桃園人民與土地接受公開辯論。

朱梅雪競選團隊也提出多項訴求，包括要求鄭文燦對觀塘開發案的環評結果表態。團隊指出，審查小組經1年爭議後作出不開發的決議，卻因為賴清德一句話，13天召開3次大會，以官派委員7票贊成強壓翻盤，這樣的會議是鄭市長所說的「專業科學審查」的結果嗎？

對於民進黨中央所做的錯誤決策，鄭文燦選擇配合中央，傷害桃園土地與人民，觀塘開發案如此，華航打壓勞工，桃客司機過勞也都是如此，因此正式要求鄭文燦針對大潭藻礁有一級保育類柴山多杯孔珊瑚等稀有物種，生態更勝觀新藻礁，鄭文燦是否履行昔日保護藻礁承諾，以市長職權劃設大潭藻礁保留區，停止開發；交通部已同意客運業鬆綁七休一，鄭文燦是否要求桃園客運維持七休一，避免司機過勞；華航公司屢次打壓工會，裁決會已裁定公司違法，惟華航公司至今未停止打壓行徑。鄭文燦是否要求何煖軒董事長依法執行裁決會決議，停止傷害勞工等3大項重點進行公開辯論。

(中時 )

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