交通牛肉大車拚！丁守中拋雙北公共運輸月票888元

2018年10月10日 09:28 中時電子報 綜合報導

選戰倒數，國民黨台北市長候選人丁守中今天端出交通政策牛肉與台北市長柯文哲比拚，除批評柯文哲市長任內捷運0通車，針對現行雙北1280元吃到飽公共運輸定期票，丁守中也說他當選後未來雙北月票只要888元，也不排除將計程車納入捷運站接駁，提供不同價位吃到飽套餐，全面提升大眾運輸工具使用率。

丁守中辦公室 提供

丁守中並強調，為解決當前交通亂象，必須加速完成捷運環狀路網北環段、南環段，以及台北東側南北向捷運系統。他指出，在前市長陳水扁、馬英九任內，完成74公里捷運通車，到了郝龍斌時期也有57公里；但柯文哲執政卻是0公里，造成交通建設嚴重遲緩，難怪連一個捷運電扶梯啟用，也要去剪綵。

丁守中辦公室 提供

丁守中今早與前勞動部長陳雄文一同公布交通政見，並提出加速完成捷運環狀線、建置智慧交通控制系統等六項台北交通願景。丁守中也提出，未來凡有捷運行經路線，他將提供社區接駁小巴，滿足市民到家的最後一哩路，提升台北公共運輸社區覆蓋率與市占率，打造綠色公共運輸典範城市。

丁守中表示，推動888元月票有利於減少社會成本。例如台北市每天至少90萬機車族通勤，每年因車禍死亡人數超過80人、輕重傷者達2萬9000人，透過降低通勤價格、提升公共運輸使用率，將可望減少醫藥費、空污費支出，改善交通混亂現象，十分值得。

他並強調，經過仔細精算，平均每一人每次搭乘捷運的花費為41元，一個月搭乘次數為40，因此收支方面只要透過興建更多捷運站，加上大幅提升市民搭乘公共運輸誘因，便可有效補貼，888元月票收支綽綽有餘。

丁守中也提出，將建構機車安全平權首都，推動「機車防滑防摔路平措施」，並運用車聯網科技，改善機車配備、安全帽與路側安全防護設施，以即時預警功能，提升機車行車安全性，建構智慧交通城。另外，也鼓勵推動共享電動汽車、補助市民換購電動機車，以提供電動汽、機車專屬停車格，達到誘因。

丁守中也主張，放寬容積，讓人行步道變寛、公園綠地變多，並設立跨堤人行與自行車專用的景觀空橋，連結基隆河、景美溪、新店溪、淡水河河濱親水公園，創造市民便利的近山親水環境，讓台北輕鬆走透透。

(中時電子報)