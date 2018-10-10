國旗餅乾慶雙十！江怡臻創意競選小物超吸睛

2018年10月10日 09:36 中時電子報 綜合報導

一年一度的10月10日國慶日，新北市政府在上午8時市民廣場舉行升旗典禮，新北市市長朱立倫、市長參選人侯友宜也相偕出席，許多民眾從6點半就到場參與，踴躍領取手搖國旗、國旗貼紙、不鏽鋼吸管等紀念品。其中最為吸睛的就是由新北市議員（土城、樹林、三峽、鶯歌）參選人江怡臻發送的「國旗餅乾」，藍紅白相間的國旗造型手做餅乾精緻可愛，也讓拿到限量國旗餅的民眾大呼：「這怎麼捨得吃掉！」

國民黨籍新北市議員候選人江怡臻 提供

限量一百份的國旗餅乾在短短20分鐘內就被領取完畢，也讓新北市議員參選人江怡臻被民眾團團包圍，造成一股「怡臻旋風」。江怡臻表示，為了營造最有氛圍的國慶節日，競選團隊絞盡腦汁發想創意文宣品，就是希望讓參與國慶升旗的民眾感受到特別與驚喜。國旗餅乾取10月10日「10x10」的意涵限量一百份，只要說出通關密語「11/24我支持江怡臻，中華民國生日快樂」即可領取。江怡臻說：「國旗餅乾不僅造型可愛又有意義，大家吃進嘴裡也是甜在心，一起歡祝中華民國生日快樂！」

國民黨籍新北市議員候選人江怡臻 提供

從土城區帶著全家一同參加國慶升旗的張媽媽表示，這是首次帶著小朋友參加新北市升旗典禮，很幸運拿到難得一見的「國旗餅乾」，不僅小朋友非常開心、更是一份將對國家的用心與熱情相互聯繫的紀念品，讓他非常感動！現場發送過程有許多民眾為江怡臻加油打氣，場面非常熱鬧。

(中時電子報)