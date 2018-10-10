高雄》姚立明說韓國瑜支持者幾乎沒有年輕人　一張圖神打臉

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（圖／中央社）

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中時電子報
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網路世代對於韓國瑜的熱度現已經比台北市長柯文哲還火熱，以前本來是柯文哲的聲量最高，但沒想到到了10月的時候，變成一個轉折點，韓國瑜的聲勢直衝而上，他的網路聲量以比韓國瑜還高。而網路世代大都是年輕人居多，不能小看韓國瑜在年輕世代的吸引力。(圖片取自Google Trend)

「韓流」發威！高雄市的選戰在國民黨高雄市長候選人韓國瑜攪亂一池春水下，現以呈現五五波態勢。甚至日前韓國瑜為候選人造勢深綠綠營的鐵票區，現場人氣居然強強滾！看在國會觀察基金會董事長姚立明卻不這麼覺得，認為韓國瑜支持者大多是退休軍公教，幾乎沒有年輕人支持。可是一張Google Trend的圖顯示的是韓國瑜在網路上真的超有人氣，而網路世代大都是年輕人居多，不能小看韓國瑜在年輕世代的吸引力。

據政論節目《關鍵時刻》報導，韓國瑜日前出席左楠造勢大會，原本認為出席的人數應該不會很多，沒想到最後座位卻全滿，還有很多人站在旁邊，原來呼應韓國瑜的支持者有這麼多！

而接下來在前鎮區和小港區為市議員候選人曾麗燕的造勢大會上，現場人氣強強滾到連網友都訝異小港區是非常綠的鐵票區，韓國瑜居然能在這麼綠的地方有如此人氣，真的非常意外！

但韓國瑜所颳起的旋風，看在姚立明的眼裡卻不這麼覺得，他認為韓國瑜支持者大多是退休軍公教、反年改的人，幾乎沒有年輕人支持。不過姚立明卻沒有注意到年輕人有一個指標，就可以看出韓國瑜的支持者真的多的超乎你的想像。

從網路上的Google Trend就可以關注到韓國瑜的網路聲量，Google Trend是一種分析工具，可分析在Google中搜尋過的條目的關注度的結果。而網路世代很多都是年輕族群，網路世代對於韓國瑜的熱度現已經比台北市長柯文哲還火熱，以前本來是柯文哲的聲量最高，但沒想到到了10月的時候，變成一個轉折點，韓國瑜的聲勢直衝而上，他的網路聲量以比韓國瑜還高。而網路世代大都是年輕人居多，不能小看韓國瑜在年輕世代的吸引力。

(中時電子報)

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