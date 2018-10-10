台中市雙十國慶升旗典禮動線規畫 龍、燕看法不同

2018年10月10日 10:18 中時 陳世宗

國民黨台中市長參選人盧秀燕選擇與市民站在一起，參加國慶升旗典理！（陳世宗攝）

盧秀燕對市府將廣場淨空有不同看法，她說她尊重市政府的規畫，好像只有官員才能站在中央，一般民眾要站在人龍後面！（陳世宗攝）

民政局副局長盧致遠說，管制區是為了要留表演的區域，讓國旗進場進場、樂儀隊及表演團體的空間。（陳世宗攝）

台中市政府今天舉行107年雙十國慶升旗典禮！台中市長林佳龍與國民黨市長參選人盧秀燕同台參加國慶升旗典禮，一起慶祝中華民國生日快樂！盧秀燕指出，如果明年她擔任市長一定要調整動線，讓市長與市民站在一起。林佳龍強調，每年都這樣辦維持自然就好！

台中市107年國慶升旗典禮，今天上午8時於台灣大道府前廣場舉行，由台中市長林佳龍主持，與市民一同歡慶國慶日；國民黨市長參選人盧秀燕及市議員李中、劉士州等人，站在廣場的人龍後面參加升旗典禮。

盧秀燕指出，她和大家一起來參加升旗典禮，不是只有今年為了選舉才來、去年也來，以前也常常來！中華民國是我們的國家，我們要尊敬自己的國旗，我們要大聲唱出我們的國歌，打從心裡真正的尊重中華民國，愛自己的國家！

盧秀燕對市府將廣場淨空有不同看法。她說她尊重市政府的規畫，好像只有官員才能站在中央，一般民眾要站在人龍後面。如果她明年擔任市長，希望不要有這麼大的淨空區，不要有人龍、不要讓市府官員與人民隔這麼遠；她會建議調整動線，讓市民可站在市府廣場中間與市長站在一起。

林佳龍回應說，市府事實上有邀請盧委員，她可能客氣了，不要緊，因為每年都這樣辦，不要變動就最自然，大家都站著；有些人說有沒有椅子，但大家都是市民，包括我也是以這樣的心情來參加，維持自然就好了。

林佳龍強調，國慶在呈現一個台灣、一個台中，不分先來後到，我們都是台灣人、我們都是台中人，以城市或國家為榮；很開心看到越來越多民意代表來參加，也很高興看到盧秀燕委員第一次來參加，不分族群黨派、階級、年齡，在這座城市快樂生活。

民政局副局長盧致遠說，管制區是為了要留表演的區域，讓國旗進場、樂儀隊及表演團體的表演空間。

(中時 )