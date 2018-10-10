國慶獻大愛 陳樹菊捐1600萬棺材本

2018年10月10日 10:19 中時 莊哲權

愛心菜販陳樹菊參加國慶升旗典禮，捐出畢生積蓄。（莊哲權攝）

愛心菜販陳樹菊參加國慶升旗典禮，捐出畢生積蓄。（莊哲權攝）

雙十國慶，台東愛心菜販陳樹菊在台東縣政府舉辦的升旗典禮上，將她存了50年的「棺材本」，2張約1600萬的儲蓄險保單捐給台東馬偕醫院及台東基督教醫院做為緊急醫療基金，陳樹菊說，這些錢都是台東人讓她賺的，現在退休了，不愁吃穿，錢財是身外之物，夠用就好。

台東縣政府上午8時舉行雙十國慶升旗典禮，愛心菜販陳樹菊穿上2010年榮獲「時代百大最具影響力人物」時，台東縣政府特別為她打造的圍兜，跟著大家一起唱國歌，並在眾人的見證下，捐出她畢生累積的2張儲蓄險保單做為緊急醫療基金。

陳樹菊說，小時候家裡貧困，弟弟因籌不到醫藥費而病逝，那時候她就許下心願，要幫助需要幫助的人，但是那時候還很窮，都接受社會救濟，因此在19歲就買了儲蓄險，累積至今已有50年，自己用不到，而且這也是台東人給她賺錢的機會，所以就回饋台東人。

今年初因身體不適從菜攤上退休的陳樹菊說，自己還有1棟房子，退休後大部分都在高雄廟宇修行，穿的衣服也都是縣府熱氣球及健保局給的，不愁吃穿，人生無常，知足常樂，想做就快點去做。至於迄今已捐出多少錢？陳樹菊說，她已經記不清了，錢財是身外之物，來去空空，不必太在意。

縣長黃健庭說，這兩張保單目1筆800多萬，1筆700多萬合計1600多萬 要等她亡故時才會兌現，她把自己身後的錢的現在就捐出來，非常令人感動，希望她活得健康長久，可以累積到2000萬以上，雙十國慶再一次見證樹菊姊的大愛。

(中時 )