Changemaker青年改造虎尾建國眷村 推動倦鳥歸巢

2018年10月10日 10:20 中時 林志成

雲林縣虎尾鎮的「建國眷村」從興盛到沒落，流著眷村血脈的青年劉志謙，自104年起號召青年組成行動團隊，試圖找回虎尾眷村的記憶，今年他們獲得教育部青年署Changemaker計畫的支持，期望能以「眷村人」作為根基，連結在地青年及更多眷民一同活絡眷村文化，實現眷鳥歸巢的理念。

虎尾的「建國眷村」是台灣現存規模最大的眷村之一，它歷經了清領的開墾、日本的殖民及臺灣光復至今，隨著時代更迭，眷村也參與了虎尾的興盛與沒落。

劉志謙兒時與爺爺及家人一同居住在岡山的眷村中，在他5歲時便搬離眷村，但眷村的記憶仍時常在他腦海中浮現。他長大至國立虎尾科技大學就學，因為爺爺的過世讓他思念起兒時與爺爺在眷村玩耍的記憶，輾轉得知學校附近有一座眷村的存在，因緣際會地走入虎尾眷村，希望能以一己之力，為在地也為自己找回眷村的回憶。

劉志謙與林苡涵、林杰慷、武其融等青年共同組成「建國前進」行動團隊，自104年起開始行動，今年他們將「眷村」意義重新作定位，攜手將眷村的閒置空間進行改造，建構「築巢食研室」，逐步活化空間，期盼恢復其功能，成為歷史教育場域。

「築巢食研室」於每月邀請眷村第二、三代的朋友來分享、傳承並開發食譜，期望建立建國專屬眷菜特色。團隊們表示希望以「眷村人」作為建國眷村之根本，連結建國眷民、地方協會與在地青年三者間的能量，並透過「眷菜重現」、「眷村復興」及「眷屋改造」的行動策略，持續邀集眷村人洄游。

「建國前進」行動團隊10月14日會辦理「眷村小客廳」活動，大聊虎尾大小事，讓大家成為虎尾通，現場還有一系列活動，邀請所有朋友到虎尾建國眷村逛逛(相關訊息請至FB查詢：虎尾建國眷村)。若想了解更多青年行動的故事，可上青年署Changemaker計畫網站查詢。

(中時 )