卓冠廷國慶貼文說要當爸爸 林佳龍恭喜他做人成功

2018年10月10日 10:16 中時 陳世宗

卓冠廷與立委洪慈庸10日凌晨在臉書發布有愛的結晶喜訊，也PO出小孩的超音波照片。（圖／摘自臉書）

台中市長林佳龍今天恭喜卓冠廷做人成功，並期待新生命讓他們夫妻感情更好。（陳世宗攝）

台中市政府新聞局長卓冠廷10日凌晨12點，與太太洪慈庸兩人在臉書同步宣布懷孕的好消息，很多網友紛紛留言祝福。台中市長林佳龍說，「2014第一次競選市長時，卓、洪兩人有點偷偷摸摸，現在光明正大，與我分享這個喜悅！恭喜他做人成功，期待新生命讓他們夫妻感情更好。」

台中市府新聞局長卓冠廷與立委洪慈庸2017年4月結婚，經過1年多時間「做人成功！」10日凌晨12點卓洪兩人在臉書同步宣布懷孕好消息，「有個可愛的小寶貝即將來到我們的生命中了！」卓冠廷與洪慈庸在臉書發布喜訊，也PO出小孩的超音波照片。

林佳龍表示，昨晚冠廷貼文前半小時才知道喜訊，他們學習做人，做人成功，今天雙十國慶生日，有了愛情結晶，健康寶寶，將喜悅分享給市府同仁跟市民朋友知道；以後會給他多一點的時間去陪慈庸，還有幾個月才會生產，所以可能11月24日的事情還是要認真點。

林佳龍指出，卓洪認識是他上一次2014競選市長的時候，有點偷偷摸摸，現在光明正大分享這個喜悅。他們的事情因記者朋友都關心，所以他們覺得也不能說都不知道，冠廷有問會不會模糊今天國慶日焦點，他說不會啦，雙喜臨門！

媒體問林佳龍與夫人會不會教授卓冠廷夫妻為人父母的方法？林佳龍說，他太太會是慈庸很好的姐姐，他們成家立業後能夠生兒女，人生進入非常重要的階段，透過孩子讓生命更豐富，雖然一定有很多挑戰，但一起成長以歡喜的心情迎接新生命的到來。

林佳龍指出，他們也很忙碌，從政的人錯過黃金時間就很難懷孕，能夠政治上服務人民，也可以有新生命的誕生這很寶貴，尤其以愛孩子的心，來愛這座城市，台中一定是一座宜居城市；他們在努力做人過程當中可能也不那麼順利，這就由他們來說明；恭喜他做人成功，期待新生命讓他們夫妻感情更好。

(中時 )