新北國慶升旗 萬人齊唱國歌

2018年10月10日 10:26 中時 譚宇哲

朱立倫與國旗裝辣妹開心合照。（譚宇哲攝）

朱立倫率領師府團隊與民眾齊唱國歌、國旗歌。（譚宇哲攝）

侯友宜在台下與民眾齊唱國歌、國旗歌。（譚宇哲攝）

市民廣場湧入近萬民眾參加升旗典禮。（譚宇哲攝）

板橋戶政事務所精心扮妝慶祝中華民國生日快樂。（譚宇哲攝）

新北市107年國慶升旗典禮今天上午8時在市民廣場舉行，許多民眾一早手持國旗、身穿國旗裝到場，現場旗海飄揚，新北市長朱立倫、前台北縣長周錫偉、國民黨新北市長參選人侯友宜等人皆到場，在朱立倫帶領下，現場近萬人齊唱國歌、國旗歌，高呼「中華民國生日快樂！」

朱立倫表示，新北市升格後重大道路、橋樑一一完成，國民運動中心、公共托老托育、招商、乾淨比賽都是全國第一，新北市不但是現代化的城市，更是宜居樂活的城市，新北人口也將要突破400萬，讓我們同心攜手、一棒接一棒，共同為熱愛的新北市努力。

朱立倫說，中華民國更是我們的驕傲，希望全體國民大家團結一致，不要再搞鬥爭，不要再做任何對立，全民團結為國家建設、經濟努力，慶賀中華民國生日快樂。

新北市國慶升旗典禮一早6點就有民眾到場，搶領民政局準備的3000組國旗套組，首度發放的1010份升旗禮「國旗桿不鏽鋼吸管」，在民眾漏夜排隊下更是10分鐘就被秒殺，現場也由新北市警察局樂隊與新住民團體「泰友印越舞蹈社｣帶來精彩樂曲演奏及傳統歌舞表演，為升旗典禮活動暖身。

朱立倫8時到場主持升旗典禮，包括全市府團隊、前台北縣長周錫瑋、新北市議會多位議員皆同台合唱國歌、國旗歌，侯友宜則因身分敏感迴避不上台，在新北市議員參選人江怡臻、葉元之陪同下在台下與民眾站在一起，在壯闊悠揚的國旗歌中，一同見證國旗冉冉升起，場面莊嚴。

(中時 )