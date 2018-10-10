壞膽固醇不壞？研究：特定類型能抗心血管疾病

2018年10月10日 10:15 中時電子報 戴安瑋

膽固醇是導致心血管疾病主因，但膽固醇有好膽固醇、壞膽固醇之分，一般而言，大家都在注意如何增加好膽固醇，減少壞膽固醇，以保健康，但台大醫學院實驗發現，膽固醇在體內的運作機制複雜，可能不能再簡單分好、壞兩種。

根據《聯合報》，台大醫學院內科副教授、台大醫院心臟加護病房主任張博淵表示，膽固醇在人體內的移動必須透過脂蛋白作為載體來運輸，高密度脂蛋白（HDL）將血管及周邊組織的膽固醇送到肝臟進行合成與代謝，低密度脂蛋白（LDL）將肝臟的膽固醇運出至周邊組織供其需求，兩者各司其職，缺一不可。

不過，LDL可能經過氧化作用對血管壁產生破壞，因此過去被簡化稱為「壞膽固醇」，醫界一般建議心血管疾病患者應將LDL的數值控制在100（毫克／分升）、甚至70（毫克／分升）以下。

但他與研究團隊早於10多年前發現，臨床上有原發性膽道性肝硬化患者，體內的低密度脂蛋白膽固醇，也就是俗稱的「壞膽固醇」，數值高達1000（毫克／分升），是一般建議值的十倍以上，但血管卻乾乾淨淨，絲毫沒有動脈粥樣硬化的徵兆，這是因為這類患者身上的膽固醇類型與常人不同。

此外，台大醫院研究團隊也於2004年就經實驗分析看見，LDL還能細分出不同類型，原發性膽道性肝硬化患者血液中的特殊LDL竟有抗氧化、抗心血管疾病之效；2008年時，研究團隊再發現，心肌梗塞病人血中的LDL有較高比例屬一種有氧化、對血管傷害非常大的「L5」型。

張博淵說，大部分的高密度膽固醇（HDL）不好不壞，其餘如同研究發現，有的是好的、有的可能經氧化作用而惡化；HDL雖有抗氧化與抗發炎特質，不過一旦成分改變、密度增加，也有可能變質、惡化，因此人們不能簡單二分好、壞兩種膽固醇，體內的膽固醇數值更不是越低越好。

這些發現還有更積極的意義，如究竟是擁有高比例「L5」型的人較易心肌梗塞，還是演變成心肌梗塞的過程易產生「L5」型的LDL？還須研究證實，若是前者，即有機會透過篩檢降低疾病發生風險，若是後者，也有機會透過標靶性的藥物精準控制。

(中時電子報)