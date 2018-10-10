俄羅斯在北方四島週邊頻繁軍演 今年9次通告日本破歷年紀錄

2018年10月10日 11:50 中時 黃菁菁

俄羅斯政府通告日本政府，自10日起將在北方領土(日俄之間存在領土爭議的北方四島，択捉島、國後島、色丹島、齒舞群島)週邊領海等進行射擊訓練演習，日本政府隨即透過外交管道向俄方抗議。這是俄羅斯今年第9次通告日本要實施同類型的軍事演習，1年9次的通告是歷年來最多的1次。

俄羅斯近來在北方領土周邊軍事活動頻繁。日媒報導，多位日本政府相關人士指出，俄羅斯8日通告日本，10日至13日將在北方領土週邊舉行射擊演習。俄羅斯今年自6月起，接連多次通告日本要舉行發射彈道飛彈或射擊演習等軍演。

俄羅斯9月11日至17日也曾在遠東和西伯利亞各地舉行冷戰後最大規模的「東方2018」軍事演習，但在日本政府的提案下，特意避開在北方領土和千島群島舉行軍演。日本防衛省統合幕僚長(相當於總司令)河野克俊10月8日在莫斯科與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）會談時，蕭依古還似邀功般地特意提起此事。

第2次世界大戰將結束前，俄羅斯攻占日本北方領土，並主張北方四島乃俄羅斯的領土，日本政府則主張俄羅斯應歸還北方四島，兩國因此而激烈對立，近來日本政府放低姿態，欲與俄羅斯朝締結和平條約的方向改善關係，俄羅斯也想尋求與日本展開經濟合作。

俄方此次為了顧慮日本提出的要求，軍演時特意避開北方領土週邊，實乃罕見的特例，因此河野還公開給予俄方「高度的評價」，對於俄方當時要求日本防衛當局人員以觀察員身分參加「東方2018」軍演，日方並未派人出席。

(中時 )