國慶大典 C-130、P-3C機隊總統府前慢速衝場

2018年10月10日 11:21 中時 楊佳穎 、 黃世麒

楊佳穎攝

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慶祝中華民國107年國慶大會10日登場，空軍P-3C反潛機首度飛越總統府前。(黃世麒攝)

107年國慶大典今早於總統府前舉行，今年在序幕表演部分，除了有國防部三軍儀隊操槍、憲兵指揮部快反連重機排出各式隊形，也首度安排空軍福克50、C-130運輸機、P-3C反潛機編隊飛越總統府前，吸引全場目光，也為國慶大會揭開序幕。

國慶大典以「2018台灣共好 Taiwan together」為主題，共分為「序幕暖場」、「慶祝大會」及「主題表演」等3項階段。在序幕暖場部分，國防部示範樂隊暨三軍樂儀隊出動432位隊員，接連演奏「勇者無懼」、「因你而在」、「戀愛ING」及「最好的一天」等4首曲目，並由儀隊操演勝利隊形、三軍協同隊形、沙漏隊形、愛心隊形、方正隊形、飛鏢隊形、107雙十隊形等。

其中，今年5月代表我國赴美參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）榮獲佳績的海軍儀隊蘇祈麟上兵也在隊伍中，並獨秀「拋槍後傳」絕技，以背對方式越過兩名隊員向後拋槍，引發全場一陣驚呼叫好。

緊接著，由憲兵指揮部快速反應連進行「編隊駕技操演」，共出動54輛重型機車，分別操演「雙十隊形」、「風車隊形」、「同心圓」、「環環相扣」、「勝利的火花」、「同向同邊」、「同向交錯」及「對向交錯」等8項花式項目，隊伍中更有6位女性官兵車手，整齊隊形及精準駕駛技術獲得好評。

序幕暖場表演最後項目，則由空軍FK-50型機1架、BH-1900型機2架、P-3C型機3架、C-130型機3架，採三機品字隊形編隊，由北向南飛越景福門上空，獲得觀眾熱烈掌聲。

(中時 )